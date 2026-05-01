Desmienten falso comunicado de Morena que circula en redes sociales

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Morena negó el aviso viral; la imagen altera un comunicado real y añade una instrucción inexistente de no viajar a EE.UU.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Una imagen difundida en redes sociales, presentada como supuesto “aviso urgente” de Morena, afirma que el partido pidió a senadores, gobernadores, diputados federales, funcionarios, alcaldes y regidores abstenerse de viajar a Estados Unidos. La pieza fue desmentida por Morena, que la señaló como falsa y la vinculó con una acción malintencionada atribuida a la oposición.

El documento apócrifo usa elementos visuales del partido, como el logotipo de Morena y una pleca con la palabra “comunicado”, pero introduce una instrucción que no aparece en el posicionamiento oficial: evitar viajes a territorio estadounidense. Esa frase es el principal elemento falso del contenido, porque convierte un pronunciamiento político sobre debido proceso, soberanía y cooperación bilateral en una supuesta alerta interna para funcionarios.

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La revisión del caso muestra que sí existió un comunicado de Morena sobre las solicitudes de extradición hechas por Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios; sin embargo, el texto oficial trató sobre la necesidad de que la Fiscalía General de la República revisara si había elementos jurídicos suficientes, no sobre una prohibición o recomendación general de viajar a Estados Unidos. Medios nacionales documentaron que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena expresó preocupación por solicitudes que, según su postura, no incluían elementos de prueba suficientes.

La imagen viral parece tomar fragmentos del comunicado real —como las referencias a la confidencialidad, la cooperación entre países, la soberanía y el Estado de derecho— y mezclarlos con un encabezado de “aviso urgente” y una instrucción fabricada. En el comunicado reportado por Milenio, Morena sostuvo que la forma en que se comunicó la solicitud por parte de la embajada “viola la confidencialidad” y refrendó confianza en la FGR; no hay mención a una orden de suspender viajes a Estados Unidos.

Aristegui Noticias también registró que el posicionamiento del CEN de Morena fue emitido poco antes de las 19:00 horas del 29 de abril y se alineó con posturas de la SRE y la FGR sobre la revisión técnica de las solicitudes de extradición. Esa cobertura confirma que el tema del comunicado original fue jurídico y diplomático, no una alerta de seguridad para funcionarios morenistas.

El contexto político ayuda a explicar por qué la imagen pudo circular con rapidez. El caso Rocha Moya generó una disputa pública entre Morena, el gobierno federal, la oposición y autoridades estadounidenses, además de posicionamientos sobre soberanía, pruebas judiciales y debido proceso. Ríodoce, medio con cobertura en Sinaloa, también reportó que Morena respaldó la postura del gobierno mexicano y reprodujo el comunicado oficial con el encabezado “En México defendemos nuestra soberanía y el Estado de Derecho”.

El elemento verificable más importante es que el supuesto “aviso urgente” no corresponde al texto oficial difundido por Morena. La pieza viral atribuye al partido una instrucción operativa dirigida a funcionarios de distintos niveles de gobierno, pero el comunicado auténtico se limitó a fijar postura frente a solicitudes de extradición y a expresar confianza en la FGR. Esa alteración cambia el sentido del mensaje y puede inducir a una lectura falsa sobre una supuesta crisis interna o una restricción de movilidad para integrantes del movimiento.

VEREDICTO: FALSO. El supuesto comunicado que pide a funcionarios de Morena abstenerse de viajar a Estados Unidos no es auténtico. La imagen manipula el contexto de un comunicado real sobre solicitudes de extradición y le agrega una instrucción inexistente. Morena lo desmintió oficialmente y lo atribuyó a un trabajo malintencionado de la oposición.