Niegan cancelación de visa al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar.

Circula versión falda sobre el edil juarense tras sanción a Marina del Pilar; autoridades niegan categóricamente los rumores

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Una publicación en redes sociales generó confusión entre usuarios al afirmar que la visa del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, fue cancelada por autoridades estadounidenses. La cuenta “Juárez Alerta” difundió la imagen con el mensaje en letras rojas, sin presentar pruebas ni citar fuentes oficiales.

Al respecto, voceros del Ayuntamiento desmintieron categóricamente la información. “Es absolutamente falso. El presidente municipal mantiene sus trámites migratorios vigentes y ha cruzado recientemente a Estados Unidos sin ningún impedimento”, señaló una fuente oficial del gobierno juarense consultada por este medio.

La polémica se enmarca en un contexto sensible: en dias pasados se confirmó que a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, le fue cancelada la visa de ingreso a Estados Unidos. La medida, según medios nacionales, fue resultado de una investigación en curso que involucra presuntos vínculos irregulares, aunque hasta el momento no se ha emitido una acusación formal en su contra.

En paralelo, comenzó a circular una columna de opinión que, bajo el amparo de “fuentes anónimas del ámbito diplomático”, advertía sobre la existencia de una supuesta “Lista de Marco”, en referencia al senador republicano Marco Rubio. Esta lista incluiría a políticos mexicanos a quienes se les habría restringido el acceso a EE.UU. por razones de seguridad nacional o posibles nexos con actividades ilícitas. Sin embargo, la existencia oficial de dicha lista no ha sido confirmada por ningún organismo estadounidense ni reproducida por medios serios con documentación verificable.

El caso de Pérez Cuéllar parece haber sido arrastrado a esa narrativa sin fundamento sólido. Ni la Embajada de Estados Unidos en México ni el Departamento de Estado han emitido posicionamiento alguno sobre el edil juarense, y hasta el momento no se encuentra señalado en ningún proceso abierto ni en reportes oficiales estadounidenses.

No es la primera vez que el alcalde es blanco de rumores en redes sociales, especialmente en coyunturas electorales o momentos de alta exposición pública. Expertos en comunicación política advierten que estas campañas suelen nutrirse del contexto nacional para crear sospechas sin base concreta.

La difusión de este tipo de contenidos sensacionalistas sin verificación previa pone en evidencia la necesidad urgente de alfabetización mediática y consumo responsable de información

VEREDICTO: FALSO

No existe ninguna prueba oficial de que la visa del alcalde Cruz Pérez Cuéllar haya sido cancelada. Las autoridades locales lo han negado categóricamente, y no hay registros del gobierno estadounidense que respalden la versión. La especulación surgió tras el caso confirmado de la gobernadora de Baja California y una columna basada en fuentes no verificables que menciona una supuesta “Lista de Marco”, cuyo contenido ni siquiera ha sido validado oficialmente.

