FAKE: Descartan incendio en aeropuerto de Guadalajara y confirman operación normal

Publicidad - LB2 -

Autoridades aclaran que imagen viral es falsa; bloqueos afectan accesos carreteros tras operativo en Jalisco

Ciudad de México (ADN/Staff) – Autoridades federales y estatales desmintieron la versión que circula en redes sociales sobre un supuesto avión incendiado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y confirmaron que la terminal aérea opera con normalidad este 22 de febrero de 2026.

De acuerdo con información oficial, la imagen que muestra una aeronave en llamas dentro de las pistas es falsa y corresponde a un montaje o a material fuera de contexto difundido para generar alarma. No existen reportes oficiales ni registros de testigos que acrediten un incidente de esa naturaleza dentro del aeropuerto.

- Publicidad - HP1

El Grupo Aeroportuario del Pacífico y el Gabinete de Seguridad de Jalisco informaron que las operaciones aéreas continúan de manera regular y que las aerolíneas mantienen sus itinerarios sin cancelaciones masivas. No obstante, recomendaron a los pasajeros anticipar su llegada debido a complicaciones viales en los accesos terrestres.

En la terminal se registró un momento de tensión entre algunos viajeros que, al escuchar rumores o ver publicaciones en redes sociales, optaron por resguardarse de manera preventiva. Sin embargo, no se reportó ningún ataque directo contra las instalaciones aeroportuarias.

El contexto de seguridad en la entidad se da tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante un operativo federal en Tapalpa, hecho confirmado por el Gobierno de México. A partir de ese evento se han registrado narcobloqueos con vehículos incendiados y enfrentamientos en distintos puntos de Jalisco.

Las afectaciones se concentran principalmente en vialidades, entre ellas tramos de la carretera a Chapala, donde se han presentado complicaciones intermitentes derivadas de bloqueos y operativos. El impacto ha sido terrestre y no aéreo, según los reportes oficiales.

Autoridades recomendaron a los usuarios consultar directamente el estatus de sus vuelos con las aerolíneas correspondientes y mantenerse atentos a la información difundida por canales institucionales, a fin de evitar la propagación de noticias falsas.