FBI interviene prisión de mujeres en California en pesquisa sobre abuso sexual

Más de una docena de agentes del FBI acudieron a la Institución Correccional Federal de Dublin, reveló a The Associated Press una fuente enterada del asunto. El director, uno de los subdirectores y un capitán fueron retirados de las instalaciones, añadió la fuente, que pidió no ser identificada al no estar autorizada para hablar con los medios del tema.

El FBI confirmó que agentes suyos acudieron al lugar, que está a unos 34 kilómetros al este de Oakland, pero se negó a dar detalles.

La actividad de este lunes es apenas el problema más reciente en ese penal.

En 2021, una investigación de la AP reveló una cultura de abusos y encubrimientos que rigió durante años en esa prisión. Esa pesquisa generó un mayor escrutinio por parte del Congreso y promesas de la Oficina de Prisiones de que corregiría los problemas y cambiaría la cultura predominante en esa institución.

Por lo menos ocho empleados, entre ellos el exdirector Ray Garcia, han sido acusados de abusar sexualmente de las reclusas. Garcia fue condenado en 2022 de abusar sexualmente de las prisioneras y de obligarlas a posar desnudas en sus celdas.

Al testificar en su propia defensa, Garcia admitió que había cometido errores, pero afirmó que algunas de sus presuntas irregularidades —como tomar fotografías de reclusas desnudas— las cometió como parte de sus deberes oficiales de documentar infracciones a las políticas penitenciarias.

El escándalo es uno de muchos en la Oficina de Prisiones, que además se ha visto agobiada por escasez de personal, suicidios e intrusiones.