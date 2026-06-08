Conquista UTPN segundo y tercer lugar en concurso nacional de clasificación arancelaria

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Estudiantes de Ingeniería en Logística Internacional destacaron entre universidades tecnológicas de Chihuahua en certamen especializado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Estudiantes de la Universidad Tecnológica Paso del Norte (UTPN) obtuvieron el segundo y tercer lugar en el Primer Concurso Nacional de Clasificación Arancelaria 2026, competencia académica que reunió a alumnos especializados en logística y comercio exterior de distintas instituciones de educación superior.

El certamen se desarrolló en el auditorio Federico Barrio Terrazas de Index Juárez y puso a prueba los conocimientos técnicos de las y los participantes en materia de identificación y clasificación de mercancías bajo criterios aduaneros.

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El segundo lugar fue obtenido por el equipo “Los demás de los demás”, integrado por Isis Grisel Guatemala Madrigal y Emilio Kinam Favela García, quienes recibieron tabletas electrónicas como reconocimiento a su desempeño.

Por su parte, la dupla “Fracción legendaria”, conformada por Alejandro Delgado Cruz y Arlette Solís Carín, consiguió el tercer puesto de la competencia, resultado que les permitió obtener teléfonos celulares como premio.

La representación de la UTPN también destacó por la participación de Karen Lizeth Pérez Navarrete y Jocelyn Moreno Díaz, quienes avanzaron hasta la ronda semifinal del concurso.

En el encuentro participaron además estudiantes de la Universidad Tecnológica de Paquimé, la Universidad Tecnológica de la Babícora y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), institución que logró adjudicarse el primer lugar general.

La docente del área de Logística de la UTPN, Arely Poxtan Vergara, explicó que la competencia evaluó la capacidad analítica y técnica de las y los estudiantes para clasificar mercancías conforme a los estándares utilizados en el ámbito aduanero y del comercio internacional.

“Fue una competencia intensa. Tras varias series eliminatorias, la gran final se disputó exclusivamente entre dos equipos de la UTCJ y dos de la UTPN”.

La preparación de los participantes contó con el acompañamiento académico del profesor Jorge Reinaga y la asesoría especializada de Jorge Fausto Grajeda Chávez, clasificador de la Agencia Aduanal Kuyoc.

La ceremonia de premiación se realizó en el salón audiovisual Index de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, donde se reconoció el desempeño de las y los estudiantes que alcanzaron las primeras posiciones del certamen.

Con estos resultados, la Universidad Tecnológica Paso del Norte fortaleció su presencia en competencias vinculadas con la logística internacional y el comercio exterior, áreas estratégicas para el desarrollo económico de la región fronteriza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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