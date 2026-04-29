Concreta UTCJ alianzas académicas con Alemania tras feria Hannover Messe

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Estudiantes participarán en programas internacionales y se impulsarán proyectos de investigación aplicada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) concretó acuerdos de colaboración con instituciones académicas y de investigación de Alemania, tras su participación en la feria Hannover Messe 2026.

El rector de la institución, Óscar Ibáñez Hernández, señaló que esta participación forma parte de una estrategia para fortalecer la formación de talento especializado, en línea con las necesidades de la industria y el desarrollo económico del estado.

“Se tienen que articular dos esfuerzos: la cantidad de talento que existe en el estado y que se necesita para potenciar el desarrollo económico”

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Entre los resultados destaca la firma de un convenio con la Berlin School of Business and Innovation, que permitirá integrar a la UTCJ a una red internacional de emprendimiento conformada por universidades y empresas de distintos países.

Como parte de este acuerdo, 25 estudiantes y cinco docentes iniciarán en mayo un programa de capacitación internacional en desarrollo de negocios, con enfoque en innovación y emprendimiento.

Asimismo, la universidad avanzó en la vinculación con la Hochschule Hannover para impulsar intercambios académicos en el área de ingeniería, con la posibilidad de estancias estudiantiles en Alemania.

Además, se iniciaron conversaciones con el Instituto Fraunhofer, referente europeo en investigación aplicada, con el objetivo de desarrollar proyectos tecnológicos en colaboración con empresas alemanas establecidas en Ciudad Juárez.

Con estas acciones, la UTCJ busca fortalecer su proyección internacional y consolidar vínculos estratégicos que impulsen la formación académica y la innovación tecnológica.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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