Aprueban obras por 661 mdp para mejorar la movilidad en Ciudad Juárez

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El Fideicomiso de Puentes Fronterizos avaló seis proyectos viales y tres estudios ejecutivos para atender congestionamientos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Comité Técnico del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del Estado de Chihuahua (FPFCH) aprobó seis obras de infraestructura vial y tres proyectos ejecutivos, con una inversión estimada de 661 millones de pesos para mejorar la movilidad en Ciudad Juárez.

Los proyectos están enfocados en atender puntos críticos de congestionamiento y optimizar los tiempos de traslado, mediante la construcción de pasos a desnivel y mejoras en infraestructura pluvial.

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Entre las obras autorizadas destacan la construcción de un paso inferior vehicular en el bulevar Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, así como pasos superiores en intersecciones clave como Paseo de la Victoria con Teófilo Borunda y Manuel Gómez Morin.

“Estas obras permitirán agilizar la movilidad, reducir tiempos de traslado y mejorar la seguridad vial”

Asimismo, se contempla la ejecución de infraestructura pluvial en avenidas de alta circulación, además de la sustitución de rejillas en colonias como Pradera Dorada e Insurgentes, con el objetivo de mitigar afectaciones durante lluvias.

El paquete también incluye la elaboración de tres proyectos ejecutivos para futuros pasos inferiores, en cruces estratégicos como De las Torres con Talamás Camandari, Francisco Villarreal con Valle del Sol y con Prolongación Tomás Fernández.

Los recursos provienen de remanentes del fideicomiso, lo que permitirá financiar estas intervenciones sin recurrir a nuevas fuentes de ingreso.

Durante la sesión, autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para modernizar la infraestructura urbana y atender la creciente demanda de movilidad en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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