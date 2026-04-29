Lanza SDR convocatoria para apoyos de insumos pecuarios en Chihuahua

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Productores podrán acceder a subsidios para alimento y forraje; recepción de solicitudes cierra el 15 de mayo.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) convocó a organizaciones de personas productoras a participar en el programa de apoyos para la adquisición de insumos pecuarios, como parte de la estrategia “Cuenta Conmigo en el Campo”.

El objetivo de esta convocatoria es fortalecer la actividad ganadera mediante el acceso a insumos básicos para la alimentación de animales, en un contexto de apoyo al sector rural.

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Entre los conceptos contemplados se encuentra el concentrado de agostadero, con apoyo de hasta 1.5 toneladas y un monto máximo de 6 mil pesos por persona productora.

Asimismo, se incluye maíz para la alimentación de bovinos carne y especies menores, también con un límite de 1.5 toneladas y un apoyo de hasta 6 mil pesos por solicitante.

“El programa busca fortalecer la productividad del sector pecuario mediante insumos accesibles”

Otro de los insumos disponibles son los esquilmos, como pacas de rastrojo de 450 kilogramos, con un apoyo de hasta 20 unidades y un monto máximo de 9 mil pesos por productor.

La recepción de solicitudes estará abierta hasta el 15 de mayo de 2026 o hasta agotar la disponibilidad presupuestal, en un horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles.

Las personas interesadas deberán acudir al Departamento de Ganadería de la SDR en la ciudad de Chihuahua, o consultar los requisitos y formatos en la plataforma oficial de la dependencia.

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