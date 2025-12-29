Refuerza Municipio llamado a evitar conducir bajo efectos del alcohol en temporada decembrina

Publicidad - LB2 -

Autoridades buscan prevenir accidentes y proteger la vida durante celebraciones de fin de año.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal reforzó el llamado a la ciudadanía para no conducir después de consumir alcohol, al considerar esta medida como una de las acciones más efectivas para prevenir accidentes viales y proteger la vida durante la temporada de fiestas de fin de año.

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, explicó que una de las razones centrales para la reciente modificación al Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Juárez fue desalentar la conducción bajo los influjos del alcohol, mediante sanciones más severas que inhiban este tipo de conductas y promuevan una mayor responsabilidad al volante.

“El objetivo no es sancionar más, sino prevenir y generar conciencia para que la gente no maneje después de ingerir alcohol”, expresó el alcalde.

El edil señaló que los retenes fijos no resultan por sí solos efectivos, ya que las personas que cometen la infracción no acuden de manera voluntaria a los puntos de revisión, mientras que las inspecciones aleatorias generan un mayor efecto preventivo entre los automovilistas.

Indicó que hasta el momento no se ha registrado un incremento considerable en el número de infracciones, lo que refuerza que la reforma tiene un enfoque preventivo y no recaudatorio, al buscar fomentar una conducción más cuidadosa y a la defensiva a partir del conocimiento de las nuevas disposiciones.

Pérez Cuéllar reiteró que es posible disfrutar de las celebraciones de manera responsable, optando por alternativas como el uso de taxi, plataformas de transporte o la figura del conductor designado, a fin de evitar riesgos innecesarios para la vida propia y la de terceros.

Finalmente, el Gobierno Municipal insistió en que la prevención es clave para lograr celebraciones con saldo blanco, por lo que exhortó a la ciudadanía a asumir una actitud responsable durante las festividades de fin de año.

