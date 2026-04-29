Inaugura Maru Campos centro único en el país para atención de menores en Cuauhtémoc

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El espacio brindará servicios médicos, educativos y de alojamiento a niñas, niños y adolescentes bajo tutela del DIF.

Cuauhtémoc, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos inauguró el primer Centro de Adaptación Neurobiológica del país, un espacio especializado en la atención integral de niñas, niños y adolescentes bajo tutela del DIF Estatal.

El centro está diseñado para ofrecer servicios médicos, psicológicos y psiquiátricos, así como terapias especializadas, alimentación y educación formal, con el objetivo de favorecer la recuperación y desarrollo de los menores.

“Por primera vez en Chihuahua y en todo el país contamos con un espacio integral”

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La infraestructura requirió una inversión total de 80 millones de pesos y tendrá capacidad para atender hasta 72 beneficiarios por año, iniciando operaciones con 35 adolescentes.

El proyecto contempla un modelo integral en el que las y los menores vivirán, estudiarán y recibirán atención especializada en un mismo espacio, incluyendo valoraciones médicas, neurológicas, psicológicas y nutricionales.

La mandataria estatal destacó que este centro busca brindar nuevas oportunidades de vida a jóvenes en situación vulnerable, al ofrecer un entorno seguro y atención multidisciplinaria.

Asimismo, reconoció la participación de la sociedad civil y del sector empresarial en la consolidación del proyecto, así como la donación del terreno donde se edificó el inmueble.

Autoridades del DIF Estatal señalaron que el centro contará con personal especializado que acompañará de manera permanente a los beneficiarios, con el objetivo de fortalecer su salud integral y facilitar su reintegración social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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