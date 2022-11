Hace dos días se efectuó la multi promocionada marcha convocada por la oposición al gobierno de López Obrador, la cual, hay que reconocerlo, tuvo mejor respuesta que otros intentos realizados en el pasado, al menos en la Ciudad de México -porque acá en Ciudad Juárez hubo menos participación que en un cierre de campaña de un candidato de medio pelo-. Si bien, aunque es evidente que llenaron el área circundante a la glorieta del ángel y el monumento a la Revolución, hubiera sido interesante ver si podían haber llenado el zócalo.

El propio López Dóriga, opositor declarado y promotor interesado de la marcha, en su crónica del evento, señaló que había sido un error no haber ido al zócalo. Suponemos que los organizadores del evento todavía están afectados por el síndrome de las casitas voladoras, y prefirieron no arriesgarse a un nuevo ridículo.

Pero anécdotas y cifras aparte, veamos, ¿porque este grupo de [email protected] dicen que el INE es intocable? Empecemos haciendo un poco de historia. De entrada, el hoy INE, no se nos olvide, no se llamaba así, se llamaba IFE, y fue creado en 1990. El país venia de la fraudulenta elección de 1988, y la crisis política llegó a tal nivel que obligó al gobierno a realizar una reforma al sistema electoral.

En dicha reforma se sustituyó la Comisión Federal Electoral, por el Instituto Federal Electoral con la idea de crear una estructura profesionalizada que se dedicara a organizar las elecciones, eliminando así, la provisionalidad con que se manejaban los procesos electorales hasta esa fecha. El problema con aquel IFE es que siguió siendo una institución directamente dependiente del gobierno, dado que el secretario de Gobernación era su titular.

La creación del instituto fue un paso, pero evidentemente no era suficiente, porque a fin de cuentas el gobierno seguía siendo juez y parte. La oposición tanto de izquierda como de derecha manutuvieron la presión y finalmente lograron tocar al IFE no solo una, sino tres veces. Primero en el 93, dándole mas atribuciones al instituto. Luego en 1994, logrando la autonomía y ciudadanización, -quizás el mayor triunfo de ese IFE- y finalmente en el 96, con el reforzamiento de su autonomía.

Una cuarta reforma toco al IFE en el 2007, ya con el PAN en la presidencia. Los escándalos del Pemex-gate y de los Amigos de Fox, sirvieron de motivación para, entre otras cosas, dotarla de la Unidad de Fiscalización. Cuatro veces en total fue tocado el IFE desde su creación en 1990 hasta el 2014.

En ese 2014, el 3 de abril para ser exactos, el IFE recibió el que fuera su ultimo tocamiento: el Pacto por México lo volvió a tocar, pero esta vez de muerte. Desapareció para siempre al ser remplazado por el actual INE. Este INE, que los Claudios X Gonzalez, los coparmexos, y en general el prianismo no quieren que se toque, fue el producto de los acuerdos entre el PRI, el PAN y el PRD en el momento cumbre del periodo neoliberal.

En aquel momento, esos tres partidos ejercieron su derecho a liquidar al IFE y crear al INE, como dijo nuestro ínclito expresidente Calderón, “haiga sido como haiga sido” pero ellos tenían la mayoría y la ejercieron. Hoy el presidente y su partido haciendo uso de ese mismo derecho, intentan reformar esa misma institución para dotarla de nuevas herramientas democráticas, hacer mas eficiente el poder legislativo, y en general más económico el sistema electoral y de gobierno de nuestro país.

Dado que los que consideran al INE intocable, no dan mas detalles, yo quisiera saber si ellos están en contra de los siguientes puntos:

Reducción de diputados de 500 a 300.

Reducción de senadores de 128 a 96.

Eliminación del financiamiento a partidos políticos en tiempos no electorales.

Desaparición de los Organismos Electorales Locales, así como los Tribunales Electorales Locales.

Disminución de los tiempos en radio y televisión en materia electoral.

Reducción al 33% en la participación ciudadana para que la Revocación de Mandato sea vinculante.

Y quizás el más deseado de todos,

Eliminación de gastos y sueldos millonarios de funcionarios electorales, viáticos, seguros y gastos médicos mayores incluidos.

Qué opina usted amable lector(a) ¿Está en contra o a favor de los puntos arriba presentados?

Hay otros puntos en los cuales su servidor, en lo personal, me gustaría tener mas información. Por ejemplo, la propuesta plantea eliminar la elección de diputados por distrito electoral, y en su lugar elegirlos por vía de una lista, es decir, en la práctica, los trescientos nuevos diputados serían todos plurinominales. ¿Cómo se conformaría esta lista? ¿Cómo se garantizaría la representatividad de todas las regiones de cada circunscripción?

Y el Punto que mas me llama la atención. Se plantea que los ahora siete Consejeros Electorales y los Magistrados sean electos por voto popular en elección abierta. De suyo no estoy en contra de la idea, pero me gustaría saber qué reglas van a seguir quienes resulten candidatos ¿Sufragarán ellos mismos su propia campaña, o recibirán fondos públicos? ¿Podrán recibir fondos privados? ¿En qué montos? ¿Cuál será el tope de gastos de campaña? ¿deberán hacer campaña en todo el país? ¿Eventualmente, se podrán reelegir? En fin, creo que este el punto que mayor aclaración necesita por ser el medular de esta reforma, y de ser el caso, estos Consejeros y Magistrados habrán de conducir la elección del 2024

En conclusión, podemos decir que la oposición al lopezobradorismo sigue sin entender que la sociedad mexicana en su mayoría realmente quiere un cambio. Si hay un grupo de [email protected] que no está de acuerdo con López Obrador, y, aunque cada vez que pueden lo llaman dictador, pueden [email protected] con toda libertad, manifestar su descontento con las políticas e iniciativas del gobierno, sin temor a ser reprimidos, pero siguen siendo, a final de cuentas, una minoría.

No se si esta iniciativa de reforma vaya a ser aprobada así, tal y como esta, pero si me gustaría que cada una de las fuerzas políticas participantes en la discusión, dejen en claro cuales son sus posturas respecto a todos y cada uno de los puntos de la misma. Así sabríamos quien realmente quiere lo mejor para el país en su conjunto o solo están cuidando su propio bolsillo.

Es cuanto.

