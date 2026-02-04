Presenta IPACULT exposición fotográfica sobre identidad pachuco-chicana en Juárez

Publicidad - LB2 -

La muestra “Nunca Nos Fuimos” se inaugurará el 6 de febrero en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) inaugurará el próximo viernes 6 de febrero la exposición fotográfica “Nunca Nos Fuimos”, un proyecto visual que propone una lectura contemporánea de la identidad fronteriza desde la cultura pachuco-chicana.

La muestra se presentará en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal y es resultado de un proceso de investigación hemerográfica, visual y oral desarrollado por el fotógrafo Alfredo Díaz Anzures, quien durante varios años recopiló archivos, testimonios y registros documentales.

El proyecto indaga en el origen del término “pachuco” y su vínculo con los contextos sociales y culturales de la frontera, a partir de una mirada documental que busca comprender una expresión cultural históricamente estigmatizada.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, explicó que la exposición busca reconocer el papel del movimiento pachuco-chicano en la construcción simbólica de la región, así como revisar críticamente los estereotipos que han acompañado a esta identidad.

A través de imágenes y materiales de archivo, la propuesta recupera voces y experiencias que dieron forma a una manifestación cultural asociada a la pertenencia, la resistencia y la memoria colectiva, estableciendo un diálogo entre pasado y presente.

Desde el ámbito institucional, este tipo de iniciativas forman parte del compromiso del IPACULT por visibilizar expresiones culturales que han marcado la historia social de Ciudad Juárez, y por abrir espacios de reflexión en torno a temas como identidad, migración y cultura popular.

La exposición plantea que la presencia pachuco-chicana no es un fenómeno del pasado, sino una identidad que permanece viva en los imaginarios urbanos, las narrativas familiares y diversas expresiones contemporáneas, con la fotografía como vínculo entre generaciones.

“Nunca Nos Fuimos” será inaugurada el viernes 6 de febrero a las 6:00 de la tarde, en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal. La entrada será libre.

