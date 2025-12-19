Movil - LB1A -
    diciembre 19, 2025 | 14:57
    Invita IPACULT a vivir experiencia sonora con Collar de Lunas en el MAHCH

    Telón

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El dúo fronterizo se presentará este sábado con entrada gratuita como parte del Festival de la Ciudad.

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la comunidad a disfrutar de una experiencia musical contemporánea con la presentación del dúo fronterizo Collar de Lunas, que se llevará a cabo mañana sábado 20 de diciembre a las 7:00 de la tarde en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), con entrada gratuita.

    El concierto se realiza en el marco del Festival de la Ciudad, como parte de las acciones impulsadas por el IPACULT para ampliar el acceso a espacios culturales y promover propuestas artísticas contemporáneas dirigidas a públicos diversos.

    La directora del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, Ogla Liseth Olivas, señaló que este tipo de actividades reflejan el compromiso institucional con la difusión cultural y el impulso al talento regional.

    “Desde el IPACULT buscamos generar espacios accesibles donde la comunidad pueda conocer y disfrutar nuevas propuestas artísticas, al mismo tiempo que se apoya a creadores que surgen desde nuestra frontera y proyectan su trabajo a nivel global”, expresó.

    Collar de Lunas es un proyecto musical integrado por un dúo originario de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, actualmente radicado en Portland, Oregón, cuya propuesta combina pop psicodélico, influencias de la música clásica y experimentación sonora, dando forma a una estética envolvente y emocional.

    Desde su formación en 2022, el proyecto ha desarrollado un universo introspectivo donde convergen lo etéreo y lo terrenal, reflejando la dualidad cultural fronteriza de sus integrantes y su tránsito entre distintas geografías.

    Su sonido se distingue por el equilibrio entre lo acústico y lo electrónico, así como por una exploración poética de la voz y las atmósferas, elementos que han permitido a la agrupación consolidarse dentro de la escena independiente con base en Portland y en plataformas digitales.

    Con este concierto, el IPACULT reafirma su objetivo de mantener recintos públicos abiertos a la comunidad artística y de acercar a la ciudadanía nuevas expresiones culturales, fortaleciendo la vida cultural de la ciudad a través de propuestas accesibles y diversas.

