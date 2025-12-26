Invita IPACULT a recorrer la galería urbana “Matices y Colores de mi Ciudad”

Publicidad - LB2 -

La exposición fotográfica al aire libre transforma el Centro Histórico en un museo abierto y gratuito.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a visitar la galería urbana “Matices y Colores de mi Ciudad”, una exposición fotográfica al aire libre que celebra la vida cotidiana, los contrastes y la identidad fronteriza a través de la mirada de artistas locales.

La muestra convierte el espacio público en un museo accesible y gratuito, con imágenes que documentan escenas urbanas y expresiones sociales de Ciudad Juárez, al tiempo que promueven el encuentro comunitario con el arte.

La encargada de despacho de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas Sanches, extendió la invitación a las y los juarenses para sumarse a este recorrido visual que resignifica el entorno urbano.

“Agradecemos profundamente a las y los fotógrafos participantes, quienes con mirada sensible y talento genuino lograron capturar el alma fronteriza. Su obra no sólo documenta, también emociona, provoca e invita a reconocernos”.

La galería se encuentra instalada en distintos puntos emblemáticos del Corredor del Centro Histórico, entre ellos el Instituto Municipal de las Mujeres, el Museo de la Revolución en la Frontera, la Plaza de Armas en su kiosco y la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, sobre la avenida Vicente Guerrero.

En “Matices y Colores de mi Ciudad” participan las y los fotógrafos Iliana Pam, Cristina Ortega, Flor Mayorga, Leticia Cruz Tovar, Abril Chavira, Gabriel Cardona, Maribel Ríos, Mario Enrique Meléndez, Gloria Mirna Juárez, Daniel Alejandro Ruiz, Víctor Martínez, Víctor Raymundo Zapien, Lorena Borja, Luis Demor López, Óscar Eduardo Frausto, Rolando Esparza, Marilyn Perea, Yolanda Montiel y Eugenio Abraham.

Con este proyecto, el IPACULT reafirma su compromiso con la promoción del talento local y con el fortalecimiento de la identidad cultural de Ciudad Juárez, al impulsar iniciativas que integran el arte a la vida cotidiana y activan los espacios públicos como puntos de expresión y convivencia.

