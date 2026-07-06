Invita IPACULT a la inauguración de la exposición multimedia Lo que permanece

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La muestra conmemora el 40 aniversario del Grupo Compañeros y reflexiona sobre la migración mediante una propuesta artística colaborativa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a la inauguración de la exposición multimedia Lo que permanece, una muestra de la artista Mónica Lozano que conmemora el 40 aniversario del Grupo Compañeros y aborda las experiencias vinculadas con la migración.

La inauguración se realizará el próximo 10 de julio a las 6:00 de la tarde en la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan, donde el público podrá recorrer una propuesta que integra distintas disciplinas artísticas para reflexionar sobre los desafíos, recuerdos y vínculos de quienes atraviesan procesos migratorios.

“La exposición busca visibilizar, a través del arte, las historias de quienes viven el fenómeno de la migración.”

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La muestra presenta la perspectiva de cuatro mujeres que abordan diferentes etapas del fenómeno migratorio y tiene como pieza central una trenza monumental elaborada con objetos que las personas migrantes dejan durante su trayecto, concebida como un símbolo de las historias que perduran pese al desplazamiento.

Como parte del proyecto, la ciudadanía podrá participar en la elaboración colectiva de esta obra durante los días 8 y 15 de julio, de 1:00 a 3:00 de la tarde, en la propia Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que la exposición también busca acercar al público al trabajo de artistas que retratan la realidad de la región y reconocer la labor que organizaciones de la sociedad civil realizan en favor de la salud y los derechos humanos.

“La muestra también celebra cuatro décadas de trabajo del Grupo Compañeros.”

La exposición permanecerá abierta del 10 al 30 de julio en los horarios habituales de la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan: lunes y martes de 9:00 a 16:00 horas, de miércoles a viernes de 9:00 a 18:00 horas, y sábados y domingos de 11:00 a 18:00 horas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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