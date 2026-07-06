Dialogan regidoras y periodista sobre la participación de las mujeres en los medios de comunicación

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La Comisión de la Mujer y Equidad de Género abordó los retos que enfrentan las periodistas y la importancia de fortalecer la perspectiva de género en el ejercicio informativo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género sostuvo un encuentro con la periodista Nora Alba Sevilla Longoria para reflexionar sobre la participación de las mujeres en los medios de comunicación y los desafíos que enfrentan en el ejercicio de la profesión.

La reunión fue encabezada por la coordinadora de la comisión, Martha Patricia Mendoza Rodríguez, junto con las regidoras Sandra Mabel Valenzuela Martínez y Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, quienes escucharon la experiencia profesional de la comunicadora y dialogaron sobre la necesidad de fortalecer el periodismo con perspectiva de género.

“El ejercicio periodístico debe sustentarse siempre en la ética, la credibilidad y el valor del contenido.”

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Durante su intervención, Sevilla Longoria señaló que las mujeres periodistas enfrentan distintos tipos de violencia, entre ellos agresiones físicas, digitales y psicológicas, además de fenómenos como la autocensura, en un contexto que representa riesgos para el ejercicio de la profesión.

La periodista destacó que, pese a estas condiciones, las comunicadoras mantienen su compromiso con la información y la vida democrática, por lo que consideró necesario impulsar acciones orientadas a respaldar y proteger su labor.

Asimismo, hizo un llamado a mantener un diálogo permanente entre las autoridades y las mujeres periodistas de la región para promover iniciativas que fortalezcan el ejercicio periodístico con perspectiva de género y generen mecanismos de protección.

“Es indispensable impulsar acciones que respalden y protejan la labor de las mujeres periodistas.”

Al concluir el encuentro, Sevilla Longoria agradeció el espacio brindado por la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género y señaló que este tipo de actividades contribuyen a visibilizar las necesidades del gremio y a promover condiciones más seguras e igualitarias para quienes ejercen el periodismo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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