Refuerza Desarrollo Social acciones de prevención contra la rickettsia en colonias de Ciudad Juárez

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Personal municipal llevó información preventiva a líderes comunitarios y anunció la llegada de programas sociales a diversos sectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social realizó una serie de reuniones con líderes de distintas colonias para difundir información sobre la rickettsia y las medidas preventivas para reducir el riesgo de esta enfermedad entre la población.

Las actividades fueron encabezadas por el director general de Desarrollo Social, Hugo Vallejo Quintana, con la participación de personal de la dependencia, así como de la Dirección de Ecología y de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA).

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Durante los encuentros, el funcionario destacó la importancia de la participación ciudadana en las acciones preventivas y señaló que el trabajo coordinado entre autoridades y comunidad es fundamental para proteger la salud pública.

“Estamos acudiendo directamente a las colonias para llevar información clara y oportuna a las familias juarenses. La instrucción del Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel, es mantenernos cercanos a la comunidad.”

Además de la información sobre la rickettsia, Desarrollo Social dio a conocer los programas y apoyos que serán acercados a distintas colonias en los próximos días como parte de las acciones de atención comunitaria.

Las brigadas recorrieron este lunes los sectores de Kilómetro 27, Granjas de Chapultepec, Mirador, Francisco I. Madero, Anapra, Riberas del Bravo, Ampliación Aeropuerto y Héroes de la Revolución, donde sostuvieron reuniones con representantes vecinales.

“La prevención comienza desde los hogares y requiere de la participación de todos los sectores.”

La Dirección General de Desarrollo Social informó que continuará coordinando estas acciones con otras dependencias municipales para fortalecer la prevención de enfermedades y mantener la atención directa a las familias de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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