Reitera Héctor Ortiz confianza en corporaciones de seguridad y pide sancionar conductas ilícitas

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El alcalde afirmó que las responsabilidades deben ser individuales y respaldó las investigaciones contra elementos que hayan incumplido la ley.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, reiteró su confianza en las corporaciones de seguridad y sostuvo que cualquier elemento que incurra en conductas ilícitas debe enfrentar las investigaciones y sanciones correspondientes, sin que ello implique descalificar el trabajo de toda una institución.

Durante su conferencia de prensa semanal, el alcalde señaló que, si se acredita que algún servidor público hizo un uso indebido de vehículos con placas de otra entidad o participó en actividades fuera de la ley, deberá responder conforme a los procedimientos legales, sin importar si pertenece a una corporación municipal, estatal o federal.

“No se debe descalificar a toda una institución por las acciones de algunos de sus integrantes.”

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Ortiz Orpinel afirmó que el Gobierno Municipal mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta ilegal cometida por integrantes de las corporaciones de seguridad y consideró que las responsabilidades deben determinarse de manera individual.

El edil destacó que la Guardia Nacional ha contribuido al fortalecimiento de la seguridad en Ciudad Juárez y a la reducción de diversos delitos, por lo que estimó injusto emitir juicios generalizados sobre toda la institución por hechos atribuidos a personas en lo particular.

Asimismo, indicó que corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la propia Guardia Nacional llevar a cabo las investigaciones internas cuando existan señalamientos contra alguno de sus elementos.

“Si las investigaciones confirman responsabilidades, deberán aplicarse las sanciones legales correspondientes.”

En cuanto al delito de secuestro, el presidente municipal señaló que los indicadores muestran una disminución y que actualmente este ilícito ha dejado de ser uno de los principales temas abordados en las mesas de seguridad, aunque precisó que las autoridades mantienen acciones permanentes de prevención e investigación. Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal continuará colaborando con las instancias estatales y federales en las investigaciones que se requieran, mediante la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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