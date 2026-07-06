Buscará Municipio intervención del Estado para clausurar recicladora incendiada

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El alcalde informó que el inmueble operaba como un centro de almacenamiento de residuos y pidió la participación de la SDUE para revisar su situación legal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Gobierno Municipal buscará la intervención de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) del Gobierno del Estado para avanzar en la clausura del inmueble donde la semana pasada se registró un incendio que requirió más de 70 horas para ser controlado por el Heroico Cuerpo de Bomberos.

El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, explicó que las primeras investigaciones indican que el predio, ubicado a la altura del kilómetro 26 de la carretera a Casas Grandes, era utilizado como un centro de almacenamiento de residuos industriales, por lo que consideró necesaria la participación de la autoridad estatal para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

“La intervención de la autoridad estatal es indispensable debido a que posee la facultad jurídica y técnica para auditar a fondo el negocio y verificar si realmente contaba con los permisos de operación obligatorios.”

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El alcalde señaló que, aunque el establecimiento operaba bajo el giro de reciclaje, no realizaba procesos de transformación de materiales, sino que funcionaba como un depósito de desechos industriales y comerciales, situación que contribuyó a la magnitud del incendio.

Ortiz Orpinel indicó que el Municipio dará seguimiento a los resultados de los peritajes y colaborará con las autoridades estatales en las acciones que correspondan para determinar posibles responsabilidades y la situación legal del inmueble.

“La intención es sentar un precedente para agilizar las inspecciones y clausurar de manera inmediata aquellos centros de acopio que operen al margen de la ley y representen un peligro para los juarenses.”

El edil añadió que este caso servirá para fortalecer las inspecciones a centros de acopio y establecimientos similares, con el propósito de prevenir riesgos para la población y garantizar que operen conforme a la legislación vigente.

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