Reemplaza JMAS red de drenaje en la colonia Satélite para beneficiar a más de 2 mil 300 habitantes

Publicidad - LB2 -

La obra contempla la instalación de 271 metros de tubería y busca reducir encharcamientos, malos olores y desbordamientos de aguas residuales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realiza la reposición del sistema de drenaje sanitario en la colonia Satélite, una obra que beneficiará a más de 2 mil 350 habitantes al mejorar el funcionamiento de la red y disminuir problemas de encharcamientos y fugas de aguas residuales.

Los trabajos se desarrollan sobre la calle Neptuno, donde se instalan 271 metros lineales de tubería de 18 pulgadas, además de la sustitución de descargas y tomas domiciliarias para modernizar la infraestructura sanitaria del sector.

- Publicidad - HP1

La JMAS informó que la renovación de la red permitirá reducir el riesgo de desbordamientos dentro de las viviendas, eliminar malos olores y mejorar las condiciones de salud e higiene para las familias de la colonia.

“Les agradecemos que están arreglando toda la calle con el cambio de los tubos del drenaje, porque hemos visto un beneficio tanto en la presión del agua como en el flujo del drenaje.”

Habitantes del sector señalaron que el deterioro de la tubería había provocado durante años problemas de retorno de aguas residuales, acumulación de agua pluvial y constantes afectaciones al servicio, por lo que consideraron que la obra responde a una necesidad de larga data.

La dependencia indicó que el proyecto forma parte de las acciones para renovar la infraestructura hidráulica y sanitaria en distintos sectores de Ciudad Juárez, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos.

“Actualmente, personal de la JMAS realiza la reposición del sistema de drenaje sanitario sobre la calle Neptuno, donde se instalan 271 metros lineales de tubería de 18 pulgadas y se sustituyen las descargas y tomas domiciliarias.”

Vecinos de la colonia expresaron que las labores ya comienzan a reflejarse en un mejor funcionamiento del drenaje sanitario y confiaron en que la sustitución de la red contribuya a prevenir futuras afectaciones relacionadas con el sistema de alcantarillado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.