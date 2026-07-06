La pasión del mexicano

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Hay algo que distingue al mexicano en cualquier parte del mundo: vive con pasión. La lleva en la sangre, en sus tradiciones, en el amor por su familia, en el orgullo por sus raíces y, por supuesto, en el fútbol. No importa la edad, la profesión o la ciudad de origen; cuando juega la Selección Nacional, millones de corazones laten al mismo ritmo.

El Mundial vuelve a recordarnos que el fútbol es mucho más que un deporte. Es un espacio donde desaparecen las diferencias y aparece un objetivo común. Durante cada partido vimos familias reunidas alrededor de una pantalla, amigos abrazándose después de un gol, desconocidos celebrando en las plazas y un país entero creyendo que todo era posible.

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Esa es la verdadera esencia del mexicano: la capacidad de unirse cuando existe una causa que despierta el corazón.

El director técnico mexicano Javier Aguirre ha dicho en diversas ocasiones que “la actitud nunca se negocia”. Esa frase resume gran parte de nuestra identidad. Tal vez no siempre tengamos las mejores condiciones, el mayor presupuesto o el camino más sencillo, pero cuando el mexicano decide luchar, lo hace con entrega, carácter y una enorme capacidad para levantarse después de cada caída.

Nuestra historia está construida sobre esa resiliencia. Somos un pueblo que ha sabido salir adelante gracias al trabajo, al esfuerzo y, sobre todo, al respaldo de la familia. Porque antes de ser aficionados, somos hijos, padres, hermanos y amigos. La familia sigue siendo el equipo más importante que tenemos, y quizá por eso entendemos tan bien el valor de jugar para alguien más y no únicamente para uno mismo.

El escritor mexicano Octavio Paz escribió que “toda cultura nace de la mezcla, del encuentro y del intercambio”. México es precisamente eso: una nación formada por distintas historias que, cuando encuentran un propósito común, son capaces de lograr cosas extraordinarias.

El Mundial nos recordó esa lección. Más allá del resultado de cada encuentro, lo que verdaderamente emocionó fue ver a millones de mexicanos creyendo juntos. Durante noventa minutos desaparecieron las diferencias políticas, económicas o sociales. Solo existía una bandera, un escudo y un mismo sueño.

Esa unidad debería trascender las canchas. Si fuéramos capaces de llevar esa misma pasión al trabajo, a nuestras empresas, a nuestras comunidades y a nuestras familias, el resultado sería mucho más importante que cualquier campeonato.

Quizá la mayor victoria que puede alcanzar México no sea levantar una copa del mundo, sino descubrir que el verdadero triunfo comienza cuando entendemos que nadie gana solo. Como en el fútbol, los grandes resultados nacen de la confianza, la disciplina y el compromiso con el equipo.

La pasión del mexicano no se mide únicamente por los goles que celebra, sino por la fuerza con la que enfrenta cada reto de la vida. Esa pasión ha construido familias, ha levantado ciudades y ha escrito la historia de nuestro país.

El Mundial terminará, pero la camiseta seguirá ahí, recordándonos que todos podemos jugar el partido más importante: el de construir un México más unido, más fuerte y más orgulloso de sus raíces.

Porque cuando el mexicano juega con el corazón, no solo busca ganar un partido; demuestra al mundo quién es realmente.

Mayra Machuca Abogada, Activista, Columnista, Podcaster. Especializada en análisis y asesoría jurídica, cuenta con experiencia administrativa y jurídica con habilidades destacadas en la resolución de problemas y coordinación de tareas. Experta toma de decisiones estratégicas. Activa en Toastmasters y Renace y Vive Mujer. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.