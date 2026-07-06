Seis silbatos contra la inercia

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El Mundial de 2026 ha vuelto a demostrar que el fútbol es mucho más que un deporte. Durante unas semanas concentra la atención del planeta, despierta identidades nacionales y proyecta los valores que las instituciones deportivas dicen defender. Precisamente por eso resulta inevitable preguntarnos qué mensaje transmite la FIFA cuando, de un total de 170 integrantes del cuerpo arbitral, únicamente seis son mujeres.

No se trata de descalificar los avances logrados. Sería injusto hacerlo. La presencia de árbitras como las mexicanas Katia Itzel García y Sandra Ramírez, así como de la estadounidense Tori Penso, representa un paso importante para un ámbito históricamente reservado a los hombres. Pero un avance no debe confundirse con una meta cumplida. Seis mujeres siguen siendo una excepción, no una representación proporcional.

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La inclusión deja de ser auténtica cuando se conforma con exhibir casos emblemáticos sin revisar las estructuras que siguen limitando el acceso. El verdadero desafío no consiste en celebrar a unas cuantas pioneras, sino en preguntarnos por qué continúan siendo tan pocas. Si el talento existe —y los hechos demuestran que existe—, el problema ya no está en la capacidad de las mujeres, sino en los mecanismos que regulan su llegada a los espacios de decisión.

Las trayectorias de estas árbitras hablan por sí solas. Muchas cuentan con formación profesional, experiencia internacional y años de preparación física y técnica. Sin embargo, persiste la percepción de que ellas deben demostrar permanentemente lo que a muchos hombres se les presume desde el inicio. La exigencia no debería ser mayor por cuestión de género, sino igual para todos.

El arbitraje también educa. Las niñas y los niños que observan un Mundial no solo aprenden de fútbol; construyen referentes sobre liderazgo, autoridad y confianza. Ver a una mujer dirigir un partido de máxima exigencia amplía el horizonte de quienes durante décadas crecieron pensando que ese lugar estaba reservado para otros.

Por eso el debate trasciende al deporte. Habla de cómo funcionan las instituciones y de la distancia que todavía existe entre los discursos de igualdad y las oportunidades reales. La equidad no consiste en abrir una puerta para unas cuantas; consiste en garantizar que el camino deje de estar inclinado.

El éxito de estas seis árbitras merece reconocimiento, pero también debería provocar una reflexión incómoda. El día en que deje de ser noticia cuántas mujeres integran un cuerpo arbitral y la conversación se concentre únicamente en su desempeño, habremos dado un paso mucho más importante que cualquier estadística.

Mientras tanto, el Mundial también nos recuerda que la igualdad todavía tiene partidos pendientes por jugar.

Georgina Bujanda Licenciada en Derecho por la UACH y Maestra en Políticas Públicas, especialista en seguridad pública con experiencia en cargos legislativos y administrativos clave a nivel estatal y federal. Catedrática universitaria y experta en profesionalización policial. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.