Afirma Ortiz Orpinel que Álvarez Monje debe explicar su asistencia al México-Inglaterra

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El alcalde de Ciudad Juárez señaló que corresponde al funcionario estatal responder sobre su viaje, aunque defendió el derecho al esparcimiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, afirmó que corresponde a Fernando Álvarez Monje, secretario particular de la gobernadora Maru Campos, explicar su asistencia al partido entre México e Inglaterra durante la Copa del Mundo, luego de que imágenes del funcionario en el estadio generaran reacciones en redes sociales.

La presencia de Álvarez Monje, acompañado por su esposa, la regidora Isela Martínez, fue captada por la transmisión televisiva del encuentro disputado en el Estadio Azteca, lo que provocó cuestionamientos sobre el viaje y el costo de los boletos para una zona preferente del inmueble.

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Al ser cuestionado sobre el tema durante su conferencia semanal, Ortiz Orpinel evitó emitir un juicio sobre la situación y señaló que se trata de un asunto que debe ser aclarado por el propio funcionario estatal.

“Que responda él, pero todos tenemos derecho de divertirnos.”

El alcalde sostuvo que, independientemente de las responsabilidades propias del servicio público, las personas que desempeñan cargos gubernamentales también tienen derecho a disfrutar de actividades recreativas, siempre que, en caso de existir dudas, rindan las explicaciones correspondientes.

Ortiz Orpinel reiteró que los detalles relacionados con el viaje y las circunstancias en que se realizó corresponden al ámbito de responsabilidad de Álvarez Monje y no al Gobierno Municipal.

“Es él quien tiene que explicar.”

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