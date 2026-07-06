Busca Uziel Muñoz refrendar su título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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El lanzador de bala chihuahuense cerró su participación en la Diamond League y enfocará su preparación en Santo Domingo 2026.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El lanzador de bala chihuahuense Uziel Muñoz Galarza concluyó su participación en el Prefontaine Classic, última parada del circuito de la Diamond League, y ahora dirigirá su preparación hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde buscará defender el título obtenido hace tres años.

En la competencia celebrada en Eugene, Oregón, el atleta mexicano finalizó en la décima posición entre 11 participantes, con un mejor lanzamiento de 20.31 metros, conseguido en su primer intento. Posteriormente registró 20.21 metros en su tercer lanzamiento y decidió no continuar con el resto de la prueba.

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El certamen fue ganado por el italiano Leonardo Fabbri, quien impuso la mejor marca mundial de la temporada con 22.74 metros. El podio fue completado por el jamaiquino Rajindra Campbell (22.16 metros) y el estadounidense Jordan Geist (21.98 metros).

“Muñoz llegará a la justa caribeña con la etiqueta de rival a vencer, buscando refrendar la medalla de oro conquistada en San Salvador 2023.”

El chihuahuense, ubicado actualmente en el lugar 12 del ranking mundial, llegó a la competencia tras una gira europea en la que consiguió su mejor marca de la temporada, 21.13 metros, durante una participación en Zagreb, Croacia.

Muñoz también posee el récord nacional de lanzamiento de bala con 21.97 metros y fue finalista olímpico al ocupar el octavo lugar en París 2024, consolidándose como uno de los principales exponentes mexicanos de la disciplina.

“Con el cierre de la Diamond League, Muñoz Galarza redirige de inmediato sus baterías hacia el gran compromiso del verano, los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo.”

Concluido el circuito internacional, el atleta continuará su preparación con la mira puesta en la defensa del campeonato centroamericano y en el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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