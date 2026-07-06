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Analiza Comisión de Gobernación reforma político-electoral enviada por el Congreso del Estado

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POR Redacción ADN / Agencias
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El Ayuntamiento de Ciudad Juárez emitió una opinión en sentido negativo sobre el decreto sometido a consulta por el Poder Legislativo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Gobernación del Ayuntamiento de Ciudad Juárez analizó el decreto enviado por el Congreso del Estado que propone reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de Chihuahua, como parte del proceso de consulta a los municipios.

La reunión fue encabezada por la coordinadora de la comisión, Sandra Mabel Valenzuela Martínez, con la participación del regidor Alejandro Daniel Acosta Aviña, quienes revisaron el contenido del decreto LXVIII/RFCNT/0557/2026 VIII P.E., relacionado con la reforma político-electoral del estado.

“El decreto contempla modificaciones a diversos artículos de la Constitución estatal con el objetivo de armonizar la legislación local con la reforma constitucional federal en materia de no reelección, además de fortalecer el sistema electoral del estado.”

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La regidora explicó que el Congreso del Estado remitió el proyecto a los ayuntamientos para que emitieran la opinión y votación correspondiente, como parte del procedimiento legislativo previsto para este tipo de reformas constitucionales.

En ese contexto, informó que el Ayuntamiento de Ciudad Juárez resolvió emitir una opinión y votación en sentido negativo respecto de la propuesta enviada por el Poder Legislativo estatal.

“El Congreso del Estado remitió el decreto a todos los municipios para que emitieran su postura y votación correspondiente, como parte del procedimiento legislativo.”

La Comisión de Gobernación indicó que el análisis forma parte del proceso institucional mediante el cual los municipios participan en la revisión de las reformas a la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

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