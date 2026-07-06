Informa SUMA avances en pavimentación y proyectos para 2026

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El organismo reportó más de 37 mil metros cuadrados pavimentados y prevé superar la meta anual con una inversión municipal de 60 millones de pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Planeación del Desarrollo Municipal recibió un informe del Sistema de Urbanización Municipal Adicional (SUMA) sobre los avances en pavimentación y los proyectos programados para el resto de 2026, durante una reunión encabezada por la regidora Gloria Rocío Mirazo de la Rosa.

En el encuentro participaron las regidoras Sandra Mabel Valenzuela Martínez y Sandra García Ramos, así como el director general de Planeación y Evaluación, Emilio Ramón Ramiro Flores. El gerente general de SUMA, Javier Said Estrada, presentó los resultados obtenidos durante el año y las metas previstas para el cierre de la administración.

“De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo, SUMA estableció una meta anual de 62 mil 500 metros cuadrados de pavimentación.”

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Estrada informó que hasta el momento se han concluido alrededor de 37 mil metros cuadrados de pavimentación, mientras que otros 10 mil metros cuadrados se encuentran en proceso de construcción, además de diversas obras que avanzan mediante el esquema de aportación ciudadana, por lo que se estima superar la meta anual.

El funcionario explicó que el presupuesto inicial destinado a obras fue ejercido en su totalidad, lo que permitió gestionar una ampliación de recursos. De esta manera, la aportación municipal pasó de 45 millones a 60 millones de pesos, a los que se suman las contribuciones de los vecinos beneficiados por los programas de pavimentación.

Actualmente, indicó, el Municipio ha ejercido alrededor de 40 millones de pesos, mientras que la participación ciudadana asciende a 10 millones de pesos.

“Invitó a la población a aprovechar los programas de pavimentación que permanecen vigentes hasta el cierre de la actual administración.”

SUMA recordó que continúan disponibles los programas 75-25 para nuevas pavimentaciones y 60-40 para rehabilitación y recarpeteo de calles. Las personas interesadas pueden solicitar información en los teléfonos 656-628-0334 y 656-615-8431.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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