Analizará Cabildo censo de ladrilleras y regularización de predios en sesión ordinaria

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Regidores presentaron los asuntos que serán sometidos a votación en la sesión ordinaria número 44 del Ayuntamiento de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Los integrantes del Ayuntamiento dieron a conocer los temas que serán discutidos durante la sesión ordinaria de Cabildo número 44, entre los que destacan la elaboración de un censo georreferenciado de ladrilleras, la regularización de tres predios y la postura del Municipio respecto a una reforma constitucional en materia electoral.

Durante la reunión previa, encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Miguel Mendoza Escamilla, la regidora Laura Fernanda Ávalos Medina presentó una propuesta para que el presidente municipal instruya a las direcciones de Desarrollo Urbano, Ecología, Protección Civil y al Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) a elaborar un censo y diagnóstico georreferenciado de las ladrilleras existentes en Ciudad Juárez.

“El objetivo es contar con información técnica, territorial y ambiental actualizada que permita diseñar políticas públicas para este sector.”

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La propuesta contempla integrar información sobre la ubicación de cada ladrillera, número de trabajadores, materias primas utilizadas, tipo de hornos, combustibles, capacidad de producción, permisos, condiciones de seguridad, riesgos ambientales y disponibilidad de servicios básicos. El diagnóstico también busca facilitar la incorporación de productores a programas de sustitución por hornos de menor impacto ambiental.

En la misma reunión se acordó analizar la desincorporación y enajenación a título oneroso de tres predios que anteriormente se encontraban en una zona con riesgo de inundación. La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez explicó que, una vez realizadas las obras para mitigar ese riesgo, será posible avanzar con los procesos de regularización.

Asimismo, la coordinadora de la Comisión de Gobernación, Sandra Mabel Valenzuela Martínez, presentó el decreto enviado por el Congreso del Estado que plantea reformas a la Constitución de Chihuahua en materia electoral e informó que, tras su análisis, la comisión determinó proponer al Ayuntamiento emitir un voto en sentido negativo.

“Se determinó emitir un voto en sentido negativo respecto a la propuesta de reforma.”

Los dictámenes y propuestas serán sometidos a discusión y votación durante la sesión ordinaria número 44 del Cabildo de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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