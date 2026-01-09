Invita IPACULT a conocer la exposición fotográfica Rastros de Pertenencia en El Chamizal

Publicidad - LB2 -

La muestra de la artista juarense Paula Regina Corazón reflexiona sobre identidad, memoria y sentido de pertenencia desde lo urbano y lo íntimo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a visitar la exposición fotográfica “Traces of Belonging / Rastros de Pertenencia”, de la artista juarense Paula Regina Corazón, que se exhibe en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH).

La muestra forma parte de las acciones institucionales para impulsar, visibilizar y difundir el talento artístico local, así como para generar espacios de encuentro entre la comunidad y propuestas contemporáneas que dialogan con la identidad, la memoria y el sentido de pertenencia.

“Rastros de Pertenencia” reúne una serie de retratos y escenas urbanas que convergen en una reflexión visual sobre la construcción del hogar emocional, explorando distintos contextos personales y colectivos a través de la fotografía.

A partir del uso de la luz, las líneas arquitectónicas y la atmósfera de los entornos construidos, la artista desarrolla un lenguaje visual que da cuenta de recorridos personales, etapas de vida y vínculos emocionales, conectando lo íntimo con lo social.

Una parte relevante de la exposición está dedicada a retratos de mujeres, en los que se resalta la fortaleza, versatilidad y presencia femenina dentro de los espacios que habitan, construyendo una narrativa que invita a la introspección y al reconocimiento de la identidad en el entorno urbano.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 20 de enero, brindando a las y los juarenses la oportunidad de conocer una propuesta artística que refleja la sensibilidad y la mirada de una creadora local.

El Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal abre de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, los sábados de 10:00 a 17:00 horas y los domingos de 11:00 a 17:00 horas, para que el público pueda disfrutar de esta exposición.

IPACULT reiteró la invitación a la comunidad a acercarse a los espacios culturales y apoyar el arte producido en Ciudad Juárez, como parte del fortalecimiento de la vida cultural de la ciudad.

