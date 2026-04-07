Reporta Protección Civil accidente fatal en últimas 24 horas en Ciudad Juárez

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Emergencias atendieron 46 servicios; choque dejó un fallecido en la colonia El Colegio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil municipal informó que en el periodo comprendido del 6 al 7 de abril se atendieron un total de 46 servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, el Departamento de Bomberos intervino en 31 incidentes, mientras que Rescate Municipal atendió 15 servicios, lo que refleja una actividad constante de los cuerpos de emergencia en la localidad.

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Entre los hechos más relevantes se encuentra un accidente vehicular de alto impacto registrado en el cruce de la avenida Plutarco Elías Calles y 20 de Noviembre, en la colonia El Colegio.

En el lugar, un vehículo se impactó contra un muro de concreto, dejando a dos personas atrapadas entre los restos de la unidad. Elementos de emergencia realizaron maniobras para liberarlos, brindando atención inmediata en el sitio.

Como resultado del percance, un hombre de aproximadamente 32 años de edad perdió la vida en el lugar, mientras que la otra persona fue atendida por los cuerpos de auxilio.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las condiciones viales para evitar este tipo de accidentes.

Protección Civil destacó la importancia de la prevención ante el incremento de incidentes viales, especialmente en zonas urbanas con alta circulación, donde se mantienen operativos de atención permanente.

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