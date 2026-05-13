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Invita IPACULT a concierto gratuito de la Filarmónica Joven de Ciudad Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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La presentación se realizará el 24 de mayo en la Parroquia Santa Inés como parte del programa “Orquesta en tu Comunidad”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía al concierto de la Filarmónica Joven de Ciudad Juárez, que se llevará a cabo el próximo 24 de mayo a las 5:00 de la tarde en la Parroquia Santa Inés.

La presentación forma parte del programa “Orquesta en tu Comunidad”, iniciativa impulsada por el IPACULT para acercar la música sinfónica a distintos sectores de la ciudad y promover espacios culturales accesibles para las familias juarenses.

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La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que estas actividades buscan fortalecer la convivencia comunitaria y despertar el interés por la música clásica entre niñas, niños y jóvenes mediante espectáculos de calidad en entornos cercanos a la población.

“Este tipo de actividades buscan brindar a las familias la oportunidad de disfrutar espectáculos de calidad en espacios cercanos a su entorno”, expresó la funcionaria.

Durante el concierto, la Filarmónica Joven interpretará un programa integrado por obras representativas del repertorio sinfónico internacional, entre ellas la obertura Poeta y Campesino de Franz von Suppé, reconocida por su carácter festivo y dinámico.

Asimismo, el público podrá escuchar la Sinfonía No. 5 de Franz Schubert, considerada una de las composiciones más destacadas del autor austriaco por su riqueza melódica y estructura orquestal.

El evento también forma parte del proyecto “Orquestando el Tejido Social a Través de la Música”, iniciativa enfocada en la formación musical de niñas, niños y jóvenes juarenses mediante procesos que promueven disciplina, trabajo en equipo y sensibilidad artística.

“A través de este proyecto, se busca impulsar el desarrollo integral de las nuevas generaciones y utilizar la música como una herramienta para promover entornos positivos y de integración comunitaria.”

El IPACULT reiteró que el concierto será gratuito y abierto al público en general, con el objetivo de fomentar el acceso a la cultura y acercar la experiencia de una orquesta sinfónica en vivo a la comunidad juarense.

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