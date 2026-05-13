Pronostican máxima de 36 grados para este miércoles en Ciudad Juárez

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Protección Civil alertó por temperaturas elevadas y pidió evitar exposición prolongada al sol.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió un aviso preventivo por altas temperaturas para este miércoles 13 de mayo, jornada en la que se espera una temperatura máxima de 36 grados centígrados en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante el día se prevé un clima mayormente soleado, acompañado de vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de 26 a 32 kilómetros por hora.

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La dependencia informó que la probabilidad de lluvia permanecerá mínima, con un rango estimado entre 0 y 2 por ciento para este miércoles.

Para la noche, se pronostica una temperatura mínima de 22 grados centígrados, con cielo mayormente nublado y condiciones de viento similares a las registradas durante el día.

Protección Civil anticipó que las altas temperaturas continuarán durante los próximos días. Para el jueves se espera una máxima de 34 grados y mínima de 21 grados centígrados, con cielo parcialmente soleado y ráfagas de viento de hasta 37 kilómetros por hora.

En tanto, para el viernes se prevé una temperatura máxima de 34 grados y mínima de 19 grados centígrados, bajo condiciones de cielo soleado y ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 kilómetros por hora.

“La dependencia exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones ante el calor, mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y proteger especialmente a niñas, niños, adultos mayores y mascotas.”

Las autoridades municipales recomendaron además evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre las condiciones climáticas.

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