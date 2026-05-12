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Lleva SSPM función de teatro guiñol preventivo a jardín de niños en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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La actividad benefició a cerca de 80 estudiantes del Jardín de Niños Simona Barba.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizó una función de teatro guiñol en el Jardín de Niños Simona Barba, como parte de las acciones preventivas dirigidas a niñas y niños de nivel preescolar.

La actividad reunió a aproximadamente 80 alumnas y alumnos, quienes participaron en dinámicas enfocadas en temas de autocuidado, obediencia y prevención de situaciones de riesgo.

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El programa utilizó la modalidad de teatrino para transmitir mensajes preventivos de manera didáctica y accesible para la niñez, promoviendo la interacción y participación de las y los estudiantes durante la función.

De acuerdo con la SSPM, mediante este tipo de herramientas lúdicas se busca fortalecer la cultura de la prevención desde edades tempranas y generar entornos más seguros dentro y fuera de las escuelas.

Durante la presentación se abordaron recomendaciones relacionadas con la seguridad personal, el respeto a madres, padres y docentes, así como medidas básicas de protección para menores de edad.

La corporación municipal informó que estas actividades forman parte de las estrategias permanentes de proximidad social y prevención del delito, dirigidas a distintos sectores de la población juarense.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reiteró que continuará desarrollando programas preventivos en planteles educativos con el objetivo de fortalecer valores, hábitos de autocuidado y convivencia segura entre niñas y niños de Ciudad Juárez.

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