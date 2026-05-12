Revisarán guías podotáctiles para mejorar movilidad de personas con discapacidad visual

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Regidores, Obras Públicas y representantes de CEIAC evaluarán posibles fallas en infraestructura instalada en la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Movilidad sostuvieron una reunión con personal de la Dirección de Obras Públicas y representantes del Centro de Estudios para Invidentes A.C. (CEIAC), con el propósito de revisar las condiciones de las guías podotáctiles instaladas en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Durante el encuentro, los regidores analizaron reportes relacionados con posibles deficiencias en las vías diseñadas para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual y débiles visuales.

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La reunión fue encabezada por el regidor José Eduardo Valenzuela Martínez, coordinador de la Comisión de Movilidad, acompañado por las regidoras Karla Michaeel Escalante Ramírez y Luz Clara Cristo Sosa.

Representantes de la CEIAC señalaron que algunas de las guías podotáctiles colocadas recientemente presentan errores en su instalación o funcionamiento, situación que podría afectar la orientación y desplazamiento seguro de usuarios con discapacidad visual.

Ante ello, personal de la Dirección de Obras Públicas informó que se realizará una revisión técnica de la infraestructura observada por la asociación civil.

Las autoridades municipales indicaron que también serán revisadas las garantías relacionadas con las obras señaladas como deficientes, además de contemplarse adecuaciones y correcciones en los puntos identificados.

El regidor Valenzuela explicó que el análisis del tema busca dar seguimiento a solicitudes ciudadanas y fortalecer la inclusión de distintos sectores sociales en temas relacionados con movilidad urbana y accesibilidad.

La Comisión Edilicia de Movilidad señaló que continuará trabajando de manera coordinada con organizaciones civiles y dependencias municipales para mejorar las condiciones de infraestructura destinadas a personas con discapacidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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