Inauguran exposición “Habitar la imagen” en el MAHCH con alta asistencia

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La muestra celebra 50 años de trayectoria de la artista juarense Geo Gámez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) inauguró la exposición “Habitar la imagen”, de la artista Geo Gámez, en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), con una amplia asistencia de público y comunidad cultural.

La muestra conmemora cinco décadas de trayectoria artística, consolidando a Gámez como una figura relevante dentro de la plástica local y del desarrollo cultural de la ciudad.

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Durante el evento, la artista compartió reflexiones sobre su obra y su vínculo con la pintura a lo largo de su vida.

“Es mi profesión, es a lo que me he dedicado toda mi vida; no puedo estar un solo día sin hacer un trazo”.

La directora de IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la importancia de reconocer el trabajo de la creadora, subrayando su formación en el Centro Municipal de las Artes y su aporte al ámbito artístico.

“Quiero reconocer sus 50 años de trayectoria y creaciones, lo que no es cualquier cosa”.

La exposición ofrece un recorrido por la evolución pictórica de la artista desde 1974 hasta la actualidad, abordando temas relacionados con la percepción, el color y la figura, mediante propuestas que invitan a la contemplación.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 24 de mayo en el MAHCH, con entrada gratuita.

Con esta actividad, el Gobierno Municipal refuerza su estrategia de promoción cultural y acceso al arte para la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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