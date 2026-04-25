Realizan primera carrera de la Cruzada por el Reciclaje en Ciudad Juárez

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Más de 200 participantes se sumaron al evento deportivo y ambiental en Plaza Sendero.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las actividades de la Cruzada por el Reciclaje, este sábado se llevó a cabo una carrera recreativa en Plaza Sendero, donde participaron alrededor de 200 competidores en distintas categorías.

El evento incluyó ramas femenil, varonil y mascotas, con un recorrido de tres kilómetros, además de la entrega de camisetas, medallas y trofeos a los primeros lugares.

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En representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, acudió el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, quien destacó la importancia de fomentar el deporte como parte de las acciones para fortalecer el tejido social.

“Estas actividades son muy importantes para sacar a la delincuencia de la calle”.

El director de Ecología, César Díaz, señaló que esta es la primera ocasión en que se realiza una carrera dentro de esta cruzada, la cual contempla diversas actividades enfocadas en la participación comunitaria y el cuidado del medio ambiente.

Durante la jornada también se llevaron a cabo activaciones físicas, así como un desfile de modas con prendas elaboradas con mezclilla reutilizada, como parte de las acciones de concientización.

“Estamos muy contentos porque hubo muy buena participación de la comunidad”.

Las actividades de la Cruzada por el Reciclaje continuarán este domingo, incluyendo una jornada de vacunación para mascotas a cargo de la Dirección de Atención y Bienestar Animal.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de eventos buscan promover hábitos saludables y una cultura ambiental entre la población, integrando el deporte con acciones ecológicas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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