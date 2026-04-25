Participa Pérez Cuéllar en evento contra adicciones en Ciudad Juárez

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El alcalde reconoció el trabajo de organizaciones civiles y religiosas en apoyo a jóvenes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar participó en el evento “Unidos por Ciudad Juárez”, donde destacó la labor de organizaciones civiles y agrupaciones religiosas en la atención de jóvenes con problemas de adicción.

Durante su intervención, el edil reconoció el impacto de estas iniciativas en el fortalecimiento del tejido social, al brindar acompañamiento tanto a personas en situación de consumo como a sus familias.

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“Estas acciones representan un apoyo importante para enfrentar problemáticas como el consumo de drogas”.

Asimismo, reiteró la disposición del Gobierno Municipal para colaborar con este tipo de esfuerzos, incluyendo la facilitación de espacios públicos para el desarrollo de actividades comunitarias.

El evento es organizado por el Centro de Integración Amor Eterno Asociación Civil, que impulsa acciones enfocadas en la rehabilitación y prevención de adicciones entre jóvenes.

De acuerdo con los organizadores, la actividad contempla un congreso de dos días con conferencias y un concierto, orientados a generar conciencia y reflexión sobre esta problemática.

“Se busca promover la reflexión sobre el papel de la sociedad y las autoridades en la atención de las adicciones”.

Se prevé la asistencia de alrededor de 4 mil personas durante el desarrollo del evento, que se lleva a cabo en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.

Las actividades continuarán el sábado en horario vespertino, como parte de una agenda enfocada en la prevención y atención integral de las adicciones en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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