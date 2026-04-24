Palantir y el nuevo poder duro

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Pongamos todo en perspectiva

Que una firma como Palantir Technologies, gigante del análisis de datos y contratista de defensa, decrete abiertamente que el futuro bélico será impulsado por inteligencia artificial y que el único debate válido es quién llegará primero, debería tenernos encendiendo alarmas.

Pero el silencio es casi absoluto, y eso, en términos de comunicación y política, siempre es un síntoma.

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Hace unos días, Palantir soltó un documento de 22 puntos, lo que a todas luces es una visión del mundo y un manifiesto geopolítico.

Durante años nos acostumbramos a que Silicon Valley nos vendiera el futuro empaquetado en comodidad y eficiencia para el “usuario”. Palantir rompe ese molde, aquí no hablan de usuarios, hablan de poder duro.

El eje central de su texto es la normalización de la guerra algorítmica, presentan la IA militarizada como un hecho consumado e inevitable y ese pequeño desplazamiento narrativo, del cuestionamiento ético al pragmatismo frío, lo cambia todo. Al borrar la pregunta de si deberíamos hacerlo, anulan nuestra capacidad de decisión.

Ojo, Palantir ya tiene las manos en la masa, porque ya operan sistemas y mantienen contratos de defensa en escenarios reales. No están filosofando; están construyendo la infraestructura bélica de la próxima década.

El documento exige, además, que las empresas tecnológicas asuman una “deuda moral” con el Estado y se conviertan en engranajes activos de la defensa nacional.

Basicamente lo que se plantea es la muerte oficial del mito fundacional del emprendedor tecnológico como un rebelde que descentraliza el poder, ahora la consigna es integrarse a él. Cuando la innovación se somete por completo a la lógica de seguridad, la tecnología abandona su rol de herramienta y se convierte en pura estrategia de conflicto.

Plantean, sin tapujos, que estamos dejando atrás la era nuclear para entrar a una nueva forma de disuasión basada en IA. La diferencia táctica es abismal. El equilibrio nuclear operaba bajo reglas claras y fronteras visibles; sabías dónde estaba el botón y qué pasaba si se cruzaba la línea. La inteligencia artificial, en cambio, es opaca, escala sola y toma decisiones a velocidades incomprensibles.

Para rematar, estos 22 puntos vienen cargados de una visión ideológica profunda. Hablan de cultura, critican el pluralismo y señalan visiones que consideran “regresivas”. Que una corporación privada, dedicada a la vigilancia y defensa, empiece a dictar qué valores sociales son los correctos, nos lleva a un terreno sumamente resbaladizo.

El problema de fondo no es solo el contenido del documento, sino la legitimidad de quien lo emite. Si esto lo dijera un académico o un jefe de Estado, habría foros, debates parlamentarios y columnas en todos los medios. Pero lo dicta una empresa que nadie eligió en las urnas, que no rinde cuentas bajo mecanismos democráticos y que, sin embargo, se incrusta cada vez más en las entrañas operativas de los gobiernos.

Mientras discutimos cómo la IA nos ayuda a redactar correos o si los modelos de video transformarán las industrias creativas, el verdadero reacomodo del poder global está sucediendo frente a nosotros. Avanza casi sin hacer ruido, envuelto en lenguaje técnico y con etiqueta de “inevitable”. Para cuando queramos poner el tema sobre la mesa y dar esta conversación, ya no será un debate; será la realidad instalada en la que nos tocará operar.

Carlos Villalobos Opinólogo por convicción, fotógrafo de conciertos, entrevistador y maestro digital. Coordinador de "El Garage Istmeño". Originario de Oaxaca, Oax. Las opiniones expresadas por los columnistas en la sección Plumas, así como los comentarios de los lectores, son responsabilidad de quien los expresa y no reflejan, necesariamente, la opinión de esta casa editorial.