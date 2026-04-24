Dona Miss Chihuahua camisetas a banda sinfónica del DIF en Ciudad Juárez

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El apoyo busca fortalecer el desarrollo artístico de niñas, niños y jóvenes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La organización Miss Chihuahua entregó camisetas a integrantes de la Banda Sinfónica del Centro de Atención Social y Educativa para las Familias (CASEF) del DIF Municipal, como parte de una iniciativa para impulsar el talento artístico y el desarrollo comunitario.

La actividad se realizó en el Centro Comunitario Fovissste El Chamizal, donde autoridades municipales y representantes del certamen destacaron la importancia de generar oportunidades para niñas, niños y jóvenes a través de la cultura.

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En representación del DIF Municipal, se reconoció la participación de las integrantes de Miss Chihuahua y su vinculación con proyectos sociales enfocados en la comunidad.

“Reconocemos también su compromiso con el trabajo social”.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, subrayó que estos espacios promueven actividades como música, pintura y talleres, lo que permite fortalecer habilidades y fomentar la convivencia entre la población.

Por su parte, la coordinación del CASEF destacó el esfuerzo constante de quienes integran la banda sinfónica, así como el impacto positivo que tienen este tipo de apoyos en su formación.

“Este tipo de apoyos nos motiva a seguir trabajando y a que las niñas y niños continúen desarrollando su talento”.

La organización Miss Chihuahua también reconoció el trabajo realizado en el centro comunitario y el talento de los jóvenes músicos, reiterando su disposición a colaborar en iniciativas similares.

Durante el evento, la Banda Sinfónica ofreció una presentación musical como parte de las actividades del Mes de la Niñez, además de informar que mantiene abiertas sus inscripciones para formación gratuita en música.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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