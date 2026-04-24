Implementa Seguridad Vial operativo por carreras este fin de semana en Juárez

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Autoridades piden precaución ante cierres parciales y alta afluencia en distintas zonas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial desplegará un operativo especial este fin de semana con motivo de dos carreras pedestres y un evento masivo, por lo que exhortó a la ciudadanía a manejar con precaución.

Las acciones iniciarán este sábado 25 de abril a las 08:00 horas con la carrera “Cruzada por el Reciclaje”, y continuarán el domingo 26 a las 07:30 con la carrera “Unidos por el Autismo”, ambas con cierres parciales de vialidades.

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Para el primer evento, que tendrá salida y meta en Plaza Sendero, se implementarán cierres en avenidas como De las Torres, Valle del Sol y calles aledañas, con la participación de elementos de tránsito y unidades motorizadas.

“La finalidad es evitar percances o accidentes viales durante el desarrollo de las actividades”.

En el caso de la carrera del domingo, el recorrido partirá del Parque Extremo, por lo que se cerrará la circulación en la avenida Heroico Colegio Militar, desde la Plaza de la Mexicanidad hasta la calle Costa Rica, con rutas alternas habilitadas.

Además, las autoridades informaron que este sábado se llevará a cabo el evento FMS Internacional en la Plaza de la Mexicanidad, el cual contará con resguardo de agentes viales, aunque sin cierres de circulación.

Seguridad Vial recomendó a los conductores respetar señalamientos, ceder el paso a peatones y evitar el exceso de velocidad, así como anticipar tiempos de traslado ante posibles congestionamientos.

El operativo busca garantizar la seguridad de participantes y automovilistas, en un fin de semana con alta concentración de actividades públicas en distintos puntos de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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