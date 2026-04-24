Reporta Comisión avances en regularización de predios en Ciudad Juárez

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Más de 60 mil metros cuadrados han sido atendidos entre enajenaciones, donaciones y comodatos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales informó avances en la regularización de predios y gestión de terrenos públicos, con resultados que abarcan de octubre de 2025 a la fecha.

La coordinadora de la Comisión, Karla Michaeel Escalante Ramírez, señaló que en este periodo se han realizado 10 sesiones, en las que se analizaron más de 30 asuntos, todos aprobados por unanimidad.

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Entre los principales resultados destacan más de 15 predios regularizados mediante enajenaciones a título oneroso, que en conjunto suman alrededor de 20 mil metros cuadrados, destinados principalmente a usos comerciales y habitacionales.

“El impacto es la regularización de infraestructura pública existente, acceso a la inversión estatal y federal y beneficio directo a miles de familias”.

Asimismo, se reportaron al menos ocho donaciones que abarcan más de 25 mil metros cuadrados, destinadas a fortalecer infraestructura en áreas como educación, salud y servicios comunitarios.

En materia de comodatos, la Comisión aprobó más de 10 acuerdos que suman aproximadamente 80 mil metros cuadrados, enfocados en proyectos de impacto social como centros comunitarios, espacios para pueblos originarios, instalaciones del DIF y obras de infraestructura estratégica.

Las acciones también incluyen el impulso a proyectos vinculados con movilidad urbana, como accesos al puente internacional Zaragoza-Ysleta, así como iniciativas en materia ambiental y desarrollo comunitario.

En conjunto, estas intervenciones han permitido avanzar en la atención de más de 125 mil metros cuadrados en proyectos educativos, sociales y de infraestructura, consolidando un esquema de gestión territorial con impacto urbano y económico en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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