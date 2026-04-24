Avanza Juárez hacia cumplimiento total en Guía de Desempeño Municipal

Publicidad - LB2 -

Coordinación de Transparencia reporta revisión de indicadores y fortalecimiento de procesos internos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Transparencia del Municipio informó que mantiene un avance cercano al 100 por ciento en la evaluación de la Guía de Desempeño Municipal, tras realizar revisiones internas de sus indicadores y procesos.

El titular de la dependencia, Fernando Gómez Cid de León, explicó que actualmente se lleva a cabo un análisis detallado de resultados con el objetivo de identificar áreas de oportunidad y consolidar los logros en materia de rendición de cuentas.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el funcionario, únicamente resta un componente conceptual para completar la evaluación, lo que permitiría alcanzar el cumplimiento total de los criterios establecidos.

“Se prevé un resultado favorable, ya que únicamente resta un valor conceptual para completar la evaluación”.

La Coordinación de Transparencia ha mantenido de forma constante el cumplimiento de sus obligaciones, lo que refleja un enfoque institucional orientado al acceso a la información pública.

Como parte de este proceso, el Comité de Transparencia celebró su Vigésima Novena Sesión Extraordinaria, donde se abordaron temas relacionados con clasificación de datos, protección de información personal y acceso a la información.

Estas acciones buscan fortalecer los mecanismos internos y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información bajo estándares normativos adecuados.

El funcionario destacó que este órgano colegiado es responsable de analizar y dar seguimiento a los asuntos en la materia, contribuyendo a una gestión más clara y responsable dentro del Gobierno Municipal.

Con estos avances, la administración municipal refuerza su estrategia de transparencia, alineada con políticas de rendición de cuentas y acceso a la información pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.