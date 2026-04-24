Coordina DABA con Salud evaluación de perros agresivos tras ataque en Juárez

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Autoridades aplicaron protocolo sanitario y enviaron muestras para análisis.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) informó que, tras concluir el periodo de observación de perros involucrados en un ataque a una persona, se aplicaron los protocolos establecidos que derivaron en la eutanasia de los animales y el envío de muestras a la Secretaría de Salud.

La titular de la dependencia, Alma Arredondo Salinas, explicó que los canes permanecieron durante 10 días en el Centro de Bienestar Animal, donde fueron monitoreados conforme a lineamientos sanitarios.

“De acuerdo al reporte de la coordinación médica, el comportamiento agresivo fue permanente”.

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Posteriormente, se realizó la extracción del encéfalo de los animales, el cual fue enviado a la autoridad estatal de salud para su análisis, como parte de los procedimientos para descartar riesgos epidemiológicos.

La funcionaria destacó que este tipo de acciones forman parte de una coordinación constante con instancias de salud, incluyendo el envío regular de muestras para vigilancia sanitaria.

Indicó que durante los últimos 14 meses se han remitido en promedio 10 muestras mensuales, además de colaborar en el muestreo de garrapatas, en el contexto de prevención de enfermedades.

Asimismo, señaló que la dependencia mantiene atención permanente a reportes ciudadanos relacionados con perros agresivos, jaurías, maltrato animal y abandono, sumando más de 5 mil 800 denuncias atendidas en la actual administración.

“El trabajo coordinado y la colaboración con las instancias involucradas en el tema de bienestar animal ha sido una prioridad”.

Las autoridades reiteraron que estos protocolos buscan proteger tanto a la población como a otros animales, bajo criterios sanitarios y de seguridad pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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