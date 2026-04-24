Recibe Ciudad Juárez reunión nacional de DIF sobre atención a niñez migrante

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Autoridades destacan coordinación para garantizar derechos de menores en contexto de movilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez fue sede de la Primera Sesión de Trabajo de la Coordinación de Migración de la Red Nacional de los DIF municipales, enfocada en garantizar los derechos, bienestar y protección de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad.

El encuentro fue encabezado por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y la presidenta del DIF Juárez, Rubí Enríquez, y reunió a representantes de 11 sistemas DIF del país, así como de 10 municipios del estado de Chihuahua.

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Durante la apertura, Enríquez destacó la relevancia de abordar la migración desde una perspectiva humana, reconociendo las historias y necesidades de quienes transitan por esta frontera.

“Recibirles en esta frontera, que es hogar de todas y todos, nos llena de orgullo y también de responsabilidad”.

El alcalde Pérez Cuéllar subrayó que la coordinación con el Gobierno Federal ha permitido fortalecer la atención a personas en movilidad, mediante infraestructura que actualmente brinda atención integral a más de 300 personas en centros especializados.

En el desarrollo de la sesión, autoridades de distintos estados compartieron experiencias y estrategias para mejorar la atención a menores migrantes, en un contexto donde Ciudad Juárez se mantiene como punto clave en los flujos migratorios.

“Hemos gestionado con el Gobierno Federal recursos para mejorar, ampliar y consolidar una infraestructura que actualmente nos permite atender a más de 300 personas”.

Por su parte, la presidenta de la Red Nacional de los DIF, Monserrat Arroyo Farías, llamó a mantener la coordinación entre municipios para fortalecer la protección de la niñez en movilidad.

Durante el encuentro, también se presentaron ponencias sobre los retos en la atención a niñas, niños y adolescentes, abordando temas como resguardo, atención integral y garantía de derechos.

La participación de municipios de distintas entidades refleja el interés por consolidar una agenda nacional que atienda de manera coordinada los desafíos que implica la migración infantil en el país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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