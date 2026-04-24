Reconoce Pérez Cuéllar labor de educadoras en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El alcalde destacó la inversión municipal en educación durante celebración del gremio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la conmemoración del Día de la Educadora y Educador, donde destacó la importancia de la educación pública y el papel fundamental del personal docente en la formación de la niñez juarense.

Durante su mensaje, el edil aseguró que Ciudad Juárez es uno de los municipios que más recursos destina a este rubro, al considerar que la inversión educativa es clave para el desarrollo social.

“Somos el municipio que más apoya a la educación en todo México y estoy seguro que vamos a seguir invirtiendo en este rubro como nadie más en todo el país”.

- Publicidad - HP1

El alcalde subrayó que estas acciones responden al reconocimiento del valor que tienen niñas y niños, así como al compromiso de fortalecer las instituciones educativas.

Asimismo, reconoció la labor del dirigente de la Sección VIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Eduardo Antonio Zendejas Amparán, a quien calificó como un actor activo en la gestión de recursos y mejoras para el sector.

“Muchas gracias por lo que ustedes hacen, por su tiempo y por lo que sacrifican, para poder estar al frente de sus grupos y atender a la niñez juarense”.

Por su parte, el líder sindical agradeció el respaldo del Gobierno Municipal, al señalar que durante los últimos años se ha mantenido una política de inversión orientada al fortalecimiento de la educación pública.

En el evento también participaron autoridades educativas y representantes sindicales, quienes coincidieron en la necesidad de continuar impulsando acciones que beneficien a estudiantes y docentes en la ciudad.

La conmemoración se enmarca en una serie de actividades destinadas a reconocer el trabajo del personal educativo, considerado un pilar en el desarrollo académico y social de la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.