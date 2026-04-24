Invita IPACULT a espectáculo por el Día Internacional de la Danza en Ciudad Juárez

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La presentación “México: Entre Mares, Valles y Selvas” se realizará este sábado en el Centro Municipal de las Artes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la comunidad a asistir al espectáculo dancístico “México: Entre Mares, Valles y Selvas”, en el marco del Día Internacional de la Danza y como parte de las Jornadas por la Paz.

La presentación estará a cargo de la Compañía de Danza del Centro Municipal de las Artes “México, Fiesta y Tradición” y se llevará a cabo este sábado 25 de abril a las 11:00 de la mañana en el foro Maestra Claudia Chaparro.

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Bajo la dirección de la maestra Lilia Ruvalcaba, la puesta en escena propone un recorrido por la riqueza cultural del país, a través de distintas regiones que reflejan la diversidad de tradiciones, música y expresiones dancísticas.

El espectáculo plantea un viaje simbólico que inicia en la selva, continúa por los valles centrales y culmina en las costas, integrando elementos como el zapateado, la música tradicional y el colorido vestuario.

“La obra ofrece un mosaico de contrastes en el que la fuerza del zapateado dialoga con la serenidad de la naturaleza y las tradiciones”.

La compañía cuenta con más de dos décadas de trayectoria, consolidándose como un referente en la promoción cultural en Ciudad Juárez, con un repertorio que incluye folclor, danza contemporánea y expresión corporal.

Además, está integrada por alumnos, exalumnos y miembros de la comunidad que reciben formación artística sin costo, lo que contribuye a la preservación y difusión de la cultura regional.

Las autoridades municipales reiteraron la invitación a la ciudadanía para participar en esta actividad, que busca fortalecer la identidad cultural y acercar el arte a la población a través de una experiencia escénica.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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