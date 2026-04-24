Arranca Ecología cruzada de reciclaje en Plaza Sendero de Ciudad Juárez

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El evento reunirá acopio de residuos, carrera recreativa y servicios para mascotas durante el fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología puso en marcha la Cruzada por el Reciclaje, una jornada de acopio y concientización ambiental que se desarrolla este fin de semana en Plaza Sendero, al suroriente de la ciudad.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó que el evento se llevará a cabo de viernes a domingo en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde —con cierre a las 3:00 el domingo— en el estacionamiento del lado oriente del centro comercial.

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Durante la actividad participan diversas instancias como la Unión de Yonkeros, empresas de servicios ecológicos, la compañía Miesa y la Dirección de Atención y Bienestar Animal, con el objetivo de facilitar la correcta disposición de residuos que no recoge el servicio regular de basura.

“Se puede llevar papel, cartón, llantas, pintura, plástico, aluminio, medicamento caduco, basura electrónica, pilas, vidrio, aceite de motor y vegetal, todo lo que no se lleva el camión de la basura común”.

El funcionario destacó que esta cruzada busca fomentar la cultura del reciclaje, al tiempo que permite a la ciudadanía limpiar sus hogares y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Como parte del programa, el sábado se realizará una carrera pedestre recreativa de 3 kilómetros, con categorías femenil, varonil y para mascotas, en modalidad pet friendly, con salida a las 8:00 de la mañana.

Asimismo, el domingo se ofrecerán servicios de vacunación para mascotas por parte de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, en el mismo horario del evento.

La Unión de Yonkeros también participará en la compra de materiales reciclables y vehículos en desuso, ofreciendo recolección mediante grúas para facilitar su disposición.

Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal busca promover prácticas sustentables y fortalecer la participación ciudadana en el manejo responsable de residuos.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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