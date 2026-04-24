Presentan recorrido “Anónimas” para visibilizar la lucha de las mujeres en Ciudad Juárez

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La actividad artística buscó generar conciencia sobre la violencia y desigualdad de género.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), llevó a cabo el recorrido cultural “Anónimas” en el Centro Histórico, con el objetivo de visibilizar la lucha y aportaciones de las mujeres a través del arte.

La actividad se desarrolló en el corredor de la avenida 16 de Septiembre mediante un circuito escénico, donde estudiantes del Centro Municipal de las Artes presentaron monólogos y representaciones artísticas que dieron voz a mujeres históricamente invisibilizadas.

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Durante el evento, la directora del IMM, Elvira Urrutia Castro, destacó la importancia de este tipo de iniciativas al advertir que anualmente se registran alrededor de 7 mil denuncias por violencia intrafamiliar, aunque existe una cifra no cuantificada de casos que no se reportan.

“Detrás de esta violencia hay una cultura que debemos transformar”.

La funcionaria señaló que el arte y la cultura pueden ser herramientas clave para generar conciencia social y promover cambios en la percepción de la violencia de género.

Por su parte, la directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, reconoció que persisten desafíos estructurales para erradicar la desigualdad, por lo que consideró necesario mantener este tipo de esfuerzos.

“Es difícil romper estos paradigmas, pero tenemos que hacerlo y seguir en esta lucha por nuestras niñas y mujeres”.

El recorrido tuvo como propósito reconocer y dignificar las historias de mujeres, promoviendo la empatía y la reflexión crítica entre la ciudadanía mediante expresiones culturales.

Con esta actividad, las dependencias municipales reforzaron el uso del arte como herramienta de transformación social, en busca de construir una comunidad más incluyente y libre de violencia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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