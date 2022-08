CARTAPACIO | Propuestas Contra el Narco ¿Terrorismo?

Ayer estuvo en Ciudad Juárez, el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, para exponer ante los medios, DIEZ FRENTES DE BATALLA CONTRA EL NARCOTERRORISMO.

Objetivo central:

Revertir la política de la omisión.

El plan… JUAREZ CONTRAATACA.

1. ERRADICAR EL POPULISMO DE LA SEGURIDAD.

Investigar violaciones graves a los derechos humanos, involucrar a la CNDH.

2. DEMANDAR AUXILIO INTERNACIONAL

Ante el Consejo de seguridad de la ONU la declaración de que en CJ

vivimos un conflicto armado interno.

3. Denunciar crímenes de lesa humanidad.

4. ACUDIR ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, para que declare que en Juárez, se trata de un conflicto internacional.

5. Legislar el Narcoterrorismo.

DECRETAR EL DELITO CON PENA VITALICIA.

6. RECUPERAR EL CEFERESO y declararlo Centro de Reinserción de alta peligrosidad. Y ahí confinar a los narcoterroristas.

7. Declarar estado de excepción en este centro de Reinserción. Para castigarlos más en su encierro.

8. No abandonar a las víctimas. Plan de reparación integral. Que responda el Estado.

9. Otorgar certeza a sistemas de seguridad privada. Revisar la regulación de estas empresas.

10. Revocar a gobiernos fallidos.

Mientras él nos exponía su idea, yo pregunté a algunos personajes de otros partidos su idea sobre el tema, y esto fue lo que respondieron:

Aldonza González – PRI.

«Algo que siempre se ha pedido, pero no se ha hecho realmente es la profesionalización y capacitación de la policía, así como control interno y externo del desempeño policial.

Debe de haber una total sinergia entre los tres niveles de gobierno, un intercambio de información real. Aunque se cansan de decirlo, la verdad es que no hay.

Instalar mesa de seguridad ciudadana para promover la cultura de la Paz. Deben fortalecer capacidades institucionales locales.

Más inversión en inteligencia, que se supone que ya se hará con la mentada torre centinela.

También intervención a las finanzas de los grupos delincuenciales.

Instalar grupo de trabajo entre los tres poderes para analizar y realizar las reformas legales que eliminen la impunidad.

Que se investiguen realmente y se combatan las finanzas de los malandros.

Se legisle con prisión vitalicia a quien participe en la delincuencia organizada.»

Juan Carlos Loera de la Rosa – MORENA.

1. «Reclutar casa por casa a todos los jóvenes de 11 a 18 años que no esten estudiando e incorporarlos a la escuela a un programa especial de educación, sicológico, cultural deportivo y de prevención y atención a las adicciones.

2. Que en vez de gastos en material y cosas, como la Torre Centinela; le paguen mejor a los policías con mejores prestaciones y los entrenen mejor y les pidan requisitos más estrictos.

3. Que también se haga un estudio (con cuidado) casa por casa para saber como

viven los policías y también los custodios de los ceresos, así como directivos.

Podríamos llevarnos muchas sorpresas.»

Javier Meléndez – PRD.

«Debemos retomar algunas experiencias de otros países donde el narcoterrorismo ha dejado también una estela de muerte y miedo.

Una estrategia a través de cuatro vertientes:

1. Alto al radicalismo . Es la parte más importante porque la ciudadanía apoya en esta labor. Para recabar la información, pudiera ser a través del Sistema 911 y otros canales digitales que se deben crear con este fin, para contar con una área que recopila y procesa información que genera la población civil, e inclusive, una área que notifica y dicta consignas a los cuerpos de seguridad pública, pero también da seguimiento a los reportes que éstos generan.

2. Protección . Hacer en mapa georeferenciado de las población vulnerable a este tipo de actos terroristas.

3. Preparar Los cuerpos de seguridad deben contar con una estrategia de coordinación y respuesta inmediata.

4. Perseguir Desde la etapa preventiva hasta la -cuasiflagrancia- y en comisión del acto.»

Entre las propuestas de los otros partidos, hay más congruencia con la realidad, que el decálogo de Pancho Naranja.

Sus recomendaciones son excelentes, pero de muy pocas posibilidades de viabilidad.

Se necesitaría un consenso muy, pero muy cabrón, entre diputados, senadores miembros de la CNDH, La Corte penal internacional y los miembros del consejo de seguridad la ONU, para sacar el 5% de su proyecto.

No me imagino en sesión del Consejo de Seguridad de la ONU una escena como esta…

– ¿El de Parral?

– Ese mero.

– Ese mero.

– Por ahí hubieses comenzado. ¿Y que dice?

– Básicamente nos pide que hagamos una declaración de que en Ciudad Juárez se

vive un conflicto armado interno y que se trata de un conflicto internacional. Parece que ya presentaron una denuncia ante la Corte Penal internacional, desde donde denunciará crímenes de lesa humanidad ocurridos en Juárez.

– Pues, si ya hubo respuesta de la Corte Internacional, de inmediato nos pronunciamos. ¿Qué dicen compañeros?

– Sí… oui, yes, of course, ¡A webo!

– A ver, allá los compañeros ojos de rayita, qué dicen.

– 当然;

– もちろん;

– እንዴ በእርግጠኝነት

– Pues parece que hay consenso. Notifiquen al diputado mexicano y podemos proseguir con la agenda.

