Reportan 10 muertes por rickettsiosis en Ciudad Juárez durante 2026

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Autoridades intensifican fumigaciones y llaman a prevenir proliferación de garrapatas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología informó que en lo que va de 2026 se han registrado 10 fallecimientos por rickettsiosis en Ciudad Juárez, una enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, señaló que los casos han afectado a distintos sectores de la población, incluyendo jóvenes y niños, lo que ha llevado a reforzar acciones preventivas en coordinación con instancias de salud.

“Se han hecho más de 9 mil fumigaciones en lo que va de este 2026, pero se tiene una lista de espera de alrededor de 2 mil”.

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El funcionario explicó que, además de las fumigaciones, se trabaja en la eliminación de factores de riesgo en viviendas, como acumulación de objetos y basura, que favorecen la presencia de fauna nociva.

En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener limpios patios y espacios abiertos, así como a aprovechar programas municipales para el retiro de tiliches, como medida preventiva contra la proliferación de garrapatas.

Asimismo, indicó que las brigadas han intervenido en más de 80 escuelas, donde se realizan acciones específicas de fumigación, además de que se prevé implementar pláticas informativas dirigidas a estudiantes.

El director advirtió que los síntomas de la rickettsiosis pueden confundirse con los de una gripe común, incluyendo fiebre, dolor de cabeza, mareo, vómito y erupciones en la piel, por lo que recomendó acudir de inmediato a atención médica ante cualquier sospecha.

“Si eres mordido por una garrapata tienes un 55 por ciento de probabilidad de que vayas a fallecer”.

Las autoridades reiteraron que la prevención y la atención oportuna son clave para reducir riesgos, en un contexto donde las condiciones ambientales pueden favorecer la presencia de este tipo de vectores en la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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