Interviene Municipio Villas del Sur con limpieza y desazolve de diques

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Las acciones buscan prevenir inundaciones y mejorar el entorno urbano en la zona.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal iniciará trabajos de limpieza y desazolve en la colonia Villas del Sur como parte del programa Juárez Amanece Limpio, con el objetivo de mejorar las condiciones del entorno y prevenir riesgos durante la temporada de lluvias.

Las labores se desarrollarán del 27 de abril al 9 de mayo en distintos puntos del sector, donde se atenderá la acumulación de residuos y se intervendrán diques para evitar obstrucciones en el flujo del agua.

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La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, supervisó el arranque de estas acciones, destacando que forman parte de una estrategia integral para reducir riesgos de inundación y fortalecer la imagen urbana.

“Estas labores buscan atender acumulación de residuos y mejorar la imagen urbana, además de prevenir riesgos asociados a la temporada de lluvias”.

La funcionaria indicó que, para ampliar el alcance del programa, se convocó a empresas, cámaras, asociaciones y colegios, quienes respondieron de manera positiva para sumarse a las acciones en beneficio de la comunidad.

De manera paralela, personal municipal realizó recorridos en la colonia para invitar a los habitantes a participar activamente, promoviendo el cuidado de los espacios públicos y la corresponsabilidad ciudadana.

El programa Juárez Amanece Limpio busca consolidar un modelo de colaboración entre gobierno y sociedad, enfocado en mantener entornos más seguros y en mejores condiciones.

Con estas intervenciones, las autoridades municipales refuerzan las acciones preventivas ante la próxima temporada de lluvias, atendiendo zonas identificadas con mayor vulnerabilidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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