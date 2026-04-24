Interviene Municipio Villas del Sur con limpieza y desazolve de diques

Las acciones buscan prevenir inundaciones y mejorar el entorno urbano en la zona.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal iniciará trabajos de limpieza y desazolve en la colonia Villas del Sur como parte del programa Juárez Amanece Limpio, con el objetivo de mejorar las condiciones del entorno y prevenir riesgos durante la temporada de lluvias.
Las labores se desarrollarán del 27 de abril al 9 de mayo en distintos puntos del sector, donde se atenderá la acumulación de residuos y se intervendrán diques para evitar obstrucciones en el flujo del agua.
La directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales Medina, supervisó el arranque de estas acciones, destacando que forman parte de una estrategia integral para reducir riesgos de inundación y fortalecer la imagen urbana.
“Estas labores buscan atender acumulación de residuos y mejorar la imagen urbana, además de prevenir riesgos asociados a la temporada de lluvias”.
La funcionaria indicó que, para ampliar el alcance del programa, se convocó a empresas, cámaras, asociaciones y colegios, quienes respondieron de manera positiva para sumarse a las acciones en beneficio de la comunidad.
De manera paralela, personal municipal realizó recorridos en la colonia para invitar a los habitantes a participar activamente, promoviendo el cuidado de los espacios públicos y la corresponsabilidad ciudadana.
El programa Juárez Amanece Limpio busca consolidar un modelo de colaboración entre gobierno y sociedad, enfocado en mantener entornos más seguros y en mejores condiciones.
Con estas intervenciones, las autoridades municipales refuerzan las acciones preventivas ante la próxima temporada de lluvias, atendiendo zonas identificadas con mayor vulnerabilidad.
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